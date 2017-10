LOTO / Numerele câştigătoare extrase la 6 din 49, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc, JOKER şi Loto 5/40

LOTO / Numerele câștigătoare extrase la 6 din 49, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc, JOKER și Loto 5/40

Loteria Română organizează duminică, 10 aprilie 2016, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker si Noroc Plus.Numerele extrase sunt:6/49: 35, 42, 17, 41, 28, 335/40: 27, 21, 36, 39, 5, 10Joker: 24, 25, 3, 40, 39Noroc: 4637363Noroc Plus: 452445Super Noroc: 654607Joi, 7 aprilie 2016, Loteria Romana a acodat peste 9.000 de castiguri in valoare totala de 487.940,61 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7 milioane lei (peste 1,58 milioane euro) iar la Noroc este un report cumulat de peste 2,3 milioane lei (aproximativ 516.000 euro).In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,3 milioane lei (peste 1,86 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 33.300 lei.La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19.670 lei (peste 4.400 euro). La Super Noroc se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 19.360 lei (peste 4.300 euro).