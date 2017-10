Loto. Nu s-au câştigat premiile speciale nici la 6 din 49, nici la Joker

Loto. Nu s-au câștigat premiile speciale nici la 6 din 49, nici la Joker

Premiile categoriei întâi la Loto 6 din 49 și Joker puse în joc duminică, nu au fost câștigate, nici în urma extragerilor obișnuite, nici a celor speciale organizate de Paște, reportul la aceste două jocuri ajungând la peste 7,8 milioane de lei și respectiv peste 10 milioane de lei.La Loto, numerele extrase au fost 3, 45, 26, 40, 47, 32, la Joker 10, 9, 23, 16, 22 și jokerul 1, la Noroc 1566347, la 5 din 40 - 23, 16, 5, 4, 31 plus 9, la Super Noroc 162206 și la Noroc Plus - 405121.La tragerea suplimentară, numerele au fost, la 6 din 49 - 5, 3, 44, 26, 42, 9, la Joker - 44, 18, 35, 5, 19 și jokerul 11 și la 5 din 40 - 9, 20, 14, 3, 4 plus 22.Loteria Română a organizat trageri speciale în prima zi de Paști, la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 jucătorii putând participa, cu același bilet, la o tragere principală și la o tragere suplimentară. Totodată, pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 a fost suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I, pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară.Premiile categoriei I nu au fost acordate, duminică, nici la Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc.La Loto 6/49, premiul categoriei I a fost acordat ultima dată în 2 februarie, când un jucător din Galați a câștigat peste 3,4 milioane de lei.Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, de aproape 49 de milioane de lei, a fost câștigat la 14 iulie 2013.Premiul categoriei I la Joker nu a mai fost câștigat din 31 mai 2013. Un bărbat din Panciu, județul Vrancea, a câștigat atunci 1 milion de euro.