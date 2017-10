Loto. Câţi bani poţi câştiga la tragerea 6 din 49 de diseară

Loto. Câți bani poți câștiga la tragerea 6 din 49 de diseară

Duminică, 9 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.La tragerile loto de joi, 6 iunie, Loteria Română a acordat 19.762 de premii in valoare totala de peste 1.488.800 lei. Cu toate acestea, marele premiu la 6 din 49 nu a fost încă adjudecat. La categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 37,8 milioane lei (peste 8,4 milioane euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 643.345 de lei, adică peste 143.720 de euro.În urma tragerii Joker de joi, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 146.000 lei, iar la Noroc Plus, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 52.900 lei.La Loto 5 din 40, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 32.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, reportul este de peste 58.600 lei.