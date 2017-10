LOTO 6 din 49. Loteria Sarbatorilor de Pasti

Ştire online publicată Duminică, 20 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Loteria Romana organizeaza, duminica, 20 aprilie, Tragerile Speciale Loto de Pasti si, pe data de 24 aprilie, extragerile pentru desemnarea castigatorilor la “Loteria Sarbatorilor de Pasti”.La Tragerile Speciale Loto de Pasti, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, cu acelasi bilet, se va putea participa la doua trageri: tragerea principala si tragerea suplimentara. Astfel, in aceeasi zi, in cadrul emisiunii “Lozul cel Mare”, care va fi transmisa in direct, pe TVR1, incepand cu ora 18:00, jucatorii vor avea sanse duble de castig.Fiecare din cele trei jocuri enumerate anterior va beneficia de suplimentari importante ale fondului de castiguri al categoriei I, pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, dupa cum urmeaza: pentru tragerea suplimentara Loto 6/49, fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 300.000 de lei, la Joker cu 200.000 de lei, iar la Loto 5/40 cu 100.000 de lei.Pentru jocurile Noroc, Noroc Plus si Super Noroc se va organiza o singura tragere.LOTO. LOTO 6 din 49. In prezent, la categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 6,2 milioane lei (peste 1,39 milioane euro).La jocul Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,9 milioane lei (peste 425.500 de euro).La jocul Joker la categoria I, reportul este in valoare de peste 9,5 milioane lei (peste 2,1 milioane euro), al doilea report ca valoare din istoria a acestui joc.LOTO. LOTO 6 din 49. Un report in valoare de peste 564.900 lei (peste 126.500 euro) se inregistreaza si la categoria I a jocului Noroc Plus.La jocul Loto 5/40 la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 34.180 lei (peste 30.300 de euro) , iar la jocul Super Noroc la aceeasi categorie se inregistreaza un report in valoare de peste 34.180 lei (peste 7.600 de euro).