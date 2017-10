LOTO 6/49. Numerele extrase duminică, 24 septembrie

Noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au avut loc duminică, 24 septembrie. Se înregistrează un report de peste 2 milioane de euro la Joker.Numerele extrase duminică, 24 septembrie:Loto 6/49: 32, 5, 4, 49, 44, 12Noroc: 3 7 3 6 2 4 3Loto 5/40: 12, 27, 2 35, 37, 7Super noroc: 9 2 9 3 6 5Joker: 4, 35, 24, 41, 25, 5Noroc plus: 2 9 2 4 3 0La tragerile loto de joi, 21 septembrie 2017, Loteria Română a acordat 12.962 de câștiguri, în valoare totală de 495.683,03 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,1 milioane lei (peste 674.500 euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 228.700 lei (peste 49.750 de euro).În urmă tragerii Joker de joi, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,6 milioane de lei (2,1 milioane de euro). Pentru Noroc Plus, reportul categoriei I este de peste 76.900 lei (peste 16.700 de euro).La Loto 5/40, reportul categoriei I este de peste 105.400 lei (peste 22.900 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28.500 de lei.