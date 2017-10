LOTO 6/49. Numerele câștigătoare la extragerea din 20 martie

Ştire online publicată Duminică, 20 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Loteria Română organizează duminică, 20 martie noi extrageri la a Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.Numerele câștigătoare:Loto 6/49: 4, 5, 30, 23, 36, 1Joker: 31, 23, 33, 42, 44Loto 5 din 40: 6, 22, 3, 27, 13, 17Noroc: 6122397Super Noroc: 391487Noroc Plus: 826300La tragerile de joi, Loteria Romana a acordat 9.852 de câstiguri în valoare totala de 538.821,6 lei.La Loto 6/49, la categoria I, reportul a ajuns la peste 5,3 milioane de lei, în timp ce la Noroc se înregistreaza un report cumulat în valoare de peste 2 milioane lei.La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,7 milioane lei, iar la Noroc Plus, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 103.000 de lei.La jocul Loto 5/40 se înregistrează un report în valoare de 185.740 lei. La jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 5.200 lei.