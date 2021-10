Loto 6/49. Mesajul transmis de câștigătorul marelui premiu de 1,55 milioane de euro: „Dacă ai răbdare şi încredere, joacă”

Câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 21 octombrie şi-a ridicat luni câştigul în valoare de 7,65 milioane lei (aproape 1,55 milioane de euro), potrivit unui comunicat remis de Loteria Română.Potrivit sursei citate, câştigătorul este din Galaţi, are în jur de 40 de ani şi lucrează în construcţii. Acesta nu a dorit să-şi facă publică identitatea, însă a afirmat că joacă constant la Loto 6/49, de peste 10 de ani, întotdeauna o variantă simplă, de obicei aceleaşi numere, acestea având semnificaţie personală, iar de-a lungul anilor a câştigat doar premii mici."Dacă ai răbdare şi încredere, joacă, nu se ştie niciodată ce-ţi rezervă norocul. Eu am jucat şi am tot sperat la câştig, ceea ce s-a şi întâmplat. Succes tuturor jucătorilor!", a transmis câştigătorul.