Loteria Română suplimentează premiile la Loto 6/49

Joi, 20 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 decembrie, Loteria Romana a acordat 22.402 castiguri in valoare totala de 935.645,33 lei.







Pentru tragerea Loto 6/49 de joi, 20 decembrie, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 100.000 de lei.







La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 1,64 milioane de lei (peste 352.000 de euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,45 milioane lei (peste 311.600 de euro).







La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3 milioane de lei (peste 665.700 de euro) iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 73.400 de lei (aproximativ 16.000 de euro).







La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 809.000 de lei (aproximativ 174.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 187.600 de lei (peste 40.000 de euro).