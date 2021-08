Loteria Română: Marele premiu la 6/49, câștigat la tragerea de joi

Marele Premiu la tragerea Loto 6/49 a fost câștigat joi cu un bilet jucat în Botoșani, norocosul urmând să primească o sumă brută de peste 4,4 milioane de lei, anunță Loteria Română.

La tragerea Loto 6/49 de joi, 12 august 2021, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 4.434.971,20 lei (peste 902.000 de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agentia 07-019 din Bucecea, judetul Botosani si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 5,50 lei.







Acesta este al patrulea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 27.06.2021 si a fost in valoare de 2.797.744,40 lei.







Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile, incepand cu data tragerii, pentru a-si revendica premiul.