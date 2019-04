Loteria bonelor. Unde găsim dădaca perfectă

Povești cu bone bune și cu bone rele sunt multe. Numeroase familii s-au lăsat păcălite de femei care le-au terorizat copiii. Chiar și așa, pe piața din Constanța este mare căutare de bone și oferta este foarte mică. Pentru a nu juca la „Loteria bonelor”, părinții sunt sfătuiți să apeleze la o firmă de specialitate și de a nu accepta pe nimeni fără recomandări indiferent cât de bună impresie vă lasă la prima vedere.







„Am început să bănuiesc că este ceva în neregulă când am văzut că fetița începea să plângă isteric când vedea că venea bona și știa că va rămâne doar cu ea. Am pus plânsetele pe seama faptului că fusese obișnuită să stea cu mine și că îmi duce lipsa. Apoi, mi-a spus o vecină că ar fi auzit-o țipând la fetiță, că ar fi văzut-o în parcul din apropiere, când o brusca. Venind într-o zi mai devreme acasă, special ca să o verific, am intrat fără să își dea seama și am surprins-o când îi trântea castronul cu mâncare celei mici pe jos, pentru că aceasta refuza să mănânce și o obliga să ia de pe jos și să bage în gură. Am fost șocată de cruzimea ei. Am dat-o afară în clipa aceea, dar cine știe ce familie păcălește chiar acum”, ne-a povestit Alina B., din Constanța.







Ulterior, femeia și-a dus copilul la creșă.

Tocmai pentru a preveni aceste cazuri de abuzuri din partea celor care îngrijesc copii, a fost introdusă Legea bonelor, aplicabilă încă de anul trecut. Părinții pot angaja o bonă fie cu contract de muncă, fie cu contract de prestări servicii. Ca să scape de bătăi de cap, cel mai simplu este să apeleze la o firmă de recrutare, dar sunt numeroase situațiile în care nici acolo nu găsesc persoana de care au nevoie.

Potrivit Legii privind exercitarea profesiei de bonă, o persoană poate lucra ca bonă în România numai dacă este angajată cu contract de muncă la o firmă de bone acreditată sau ca persoană fizică autorizată. În realitate, nici măcar un sfert din bonele din parcuri nu au nici acreditare și niciun fel de contract cu familia pentru care lucrează.

Conform actului legislativ, „bona răspunde disciplinar, contravențional, civil și penal, după caz”. De asemenea, „Activitatea prestată de bonă se supune controlului inspecției sociale. Inspectorul social are obligația verificării de urgență a sesizărilor în legătură cu activitatea bonei. Controlul se realizează obligatoriu cu acordul și în colaborare cu părintele sau reprezentantul legal al copilului”, se mai arată în lege.







Întotdeauna cereți recomandări!

Specialiștii în resurse umane îi sfătuiesc pe părinți să nu angajeze o bonă fără să îi verifice atent trecutul și chiar să nu se jeneze să ceară un test psihologic. „Noi avem o fișă completă a fiecărei aplicante din baza de date. Tuturor persoanelor le cerem cazier, le solicităm analize medicale și psihologul nostru poartă o discuție cu ea, pentru a depista eventuale probleme de comportament. Este bine ca recrutarea să se facă prin intermediul unei firme specializate pentru a feri familia de eventualele incidente neplăcute. Costurile nu cresc foarte mult, dar, știți cum se spune «Paza bună trece primejdia rea!»”, recomandă Simona M. reprezentantul unei firme de recrutări bone, menajere și îngrijitori de bătrâni.







Analize și test psihologic

La Constanța, multe angajări de bone se fac pe grupurile de mămici de pe rețelele de socializare. Mamele își fac recomandări, solicită informații despre bone sau chiar se postează oferte de lucru. Însă, chiar și așa nu ai convingerea că ai găsit dădaca perfectă.







„Din păcate, nu există forță de muncă cu calificare pe piața din Constanța. Familiile sunt pretențioase, caută altceva decât ce ar putea găsi în ziar, iar recrutarea este anevoioasă. Am fost foarte dezamăgită să constat că la cursurile organizate de diferite instituții pentru baby-sitting, cu diplomă recunoscută național și internațional, participantele au fost selectate fără să se țină cont de anumite criterii. Nu poți să lași un copil cu o persoană care nu știe să vorbească, neîngrijită, care vine la interviu mirosind a ceapă sau a transpirație. Cum poți să bagi o astfel de persoană în casă și să îi lași copilul pe mână?”, ne-a declarat Adriana Gavrilă, directorul companiei de recrutare și plasare bone „Casanda Baby”.







Astfel de persoane sunt respinse din start. Iar firma mai cere adeverință de la medicul de familie pentru clinic sănătos, precum și un set de analize medicale precum VDRL, hepatita B și C, HIV și exudat faringian.