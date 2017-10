Logo Google dedicat scriitorului englez Douglas Adams

Google sărbătorește, astăzi, printr-un logo interactiv împlinirea a 61 de ani de la nașterea lui scriitorului englez Douglas Adams. Acesta a devenit celebru datorită seriei SF „The Hitchhiker’s Giude to the Galaxy/Ghidul autostopistului galactic”, lansată inițial ca un serial radiofonic și adaptată apoi în cărți, piese de teatru, seriale, filme și jocuri video.Noul logo al Google prezintă un interior de navă spațială, în prim plan fiind o tabletă pe care este postat mesajul „Nu intra în panică”. O săgeată indică un buton care, după ce este apăsat, declanșează diverse animații, umoristice, care prezintă situații similare cu cele create de Douglas Adams în „The Hitchhiker's Guide to the Galaxy”.