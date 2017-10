Logo Google dedicat cântăreţei Ellei Fitzgerald

Logo Google dedicat cântăreței Ellei Fitzgerald

Google îi dedică astăzi un logo special celebrei cântărețe Ella Fitzgerald, supranumită „Prima doamnă a muzicii”. Aceasta a rămas în memoria publicului prin registrul său vocal excepțional, fiind capabilă să atingă trei octave.Ella Fitzgerald s-a născut la 25 aprilie 1917 în Newport News, statul Virginia, Statele Unite ale Americii. În timpul copilăriei visa să devină dansatoare, dar, la sfatul prietenilor, a început să cânte și să ia parte la mai multe competiții. În ianuarie 1934, în vârstă de 16 ani, ea a câștigat finala la „Wednesday Amateur Show” a teatrului „Apollo” din Harlem (New York). Cu acest prilej a fost remarcată de Bardu Ali din orchestra lui Chick Webb, care a și angajat-o în formația lui în 1935. În același an, Ella Fitzegerald a înregistrat primul disc cu titlurile „Are You Here To Stay” și „Love And Kisses”, precum și celebrul „If You Cant’t Sing It, You’ll Have to Swing It”.În anul 1937 revista de jazz „Down Beat” a ales-o pe Ella drept cea mai bună cântăreață a anului. Cariera sa a fost întreruptă în anul 1966 din cauza unei boli grave de ochi (dezlipire de retină). A trebuit să fie operată și timp de multe luni n-a mai apărut în public. În anii ‚70 Ella a înregistrat mai multe discuri („Take Love Easy”, 1973 cu Joe Pass, „Ella and Oscar”, 1975 cu Oscar Peterson, „A Classy Pair”, 1979 cu Count Basie). În anul 1992, Ella a avut ultimul concert. Starea sănătății s-a agravat, din cauza diabetului de care suferea și în 1993 i-au fost amputate ambele gambe. Ella Fitzgerald a murit la 15 iunie 1996 în Beverly Hills, California.