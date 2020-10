Locuri de muncă în țară și peste hotare. Ce meserii se caută

Luna aceasta, în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 20.554 locuri, la nivelul întregii țări. Cele mai multe locuri de muncă le sunt oferite celor care își doresc să lucreze ca agenți de securitate, muncitori necalificați, lucrători comerciali, vânzători, manipulanți mărfuri, confecționeri-asamblori articole din textile. Trebuie precizat că din cele 20.554 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.212 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator, inginer în diferite domenii de activitate etc), 6.076 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale, 4.986 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuș mecanic, conducător auto, confecționer-asamblor articole din textile etc.), restul locurilor de muncă fiind destinate persoanelor cu studii primare/gimnaziale sau fără studii (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat în mine și cariere, montator/reglor/ depanator de aparataj electric etc.).În plus, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție 68 de oferte în Spațiul Economic European, în Germania, Irlanda, Polonia și Norvegia. În aceste țări se caută operatori mașini - departamentele de producție și ambalare, zugravi, dulgheri, zidari, fierari betoniști, tâmplari.