Locuri de joacă periculoase, pe litoral! Atenţie unde îi duceţi pe cei mici

Locuri de joacă periculoase, pe litoral! Atenție unde îi duceți pe cei mici

Comisarii din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța au verificat, week-endul trecut, mai multe locuri de joacă din stațiuni, iar ce au găsit i-a îngrozit și pe ei. Corzi deteriorate sau rupte, legături lipsă, arcuri ruginite, fire neizolate și nici cele mai minime măsuri de siguranță pentru copii. Practic, fiecare dintre copiii care se dădeau acolo riscau în orice moment să fie grav rănit.„În urma unei sesizări despre o fetiță care s-ar fi accidentat la un loc de joacă cu trambuline din Costinești, am mobilizat comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța și, împreună cu directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Paul Anghel, ne-am deplasat la locul incidentului, unde am făsit două societăți comerciale, deținătoare de mai multe utilaje de agrement. Deficiențele găsite sunt majore și pun în pericol copiii”, a declarat comisarul șef al CJPC Constanța, Horia Constantinescu.În primul rând, nu exista autorizație de funcționare pentru parcul respectiv, deși aveau aviz de la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub presiune. „Am constatat că lipsea autorizația de funcționare, erau deficiențe structurale majore, dar cu aviz CNCIR, însă fără instalații electrice avizate, fără împământare, fără personal de supraveghere. Principala măsură luată a fost oprirea prestării de servicii pentru ambele societăți, fiind sancționate și cu amenzi de câte 10.000 lei fiecare. De asemenea, am dispus verificarea și a altor locuri de joacă”, a completat Horia Constantinescu.Dincolo de mizeria găsită în zonele de joacă, permanent există riscul ca un copil să se rănească în timpul săriturilor sau să fie electrocutat, de la instalațiile electrice improvizate.Comisarii ne recomandă să fim foarte atenți unde îi ducem pe copii să se joace și întotdeauna să cerem bonul fiscal, pentru ca, în cazul unei sesizări, să putem demonstra că am utilizat serviciile respective.