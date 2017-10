Locuri de joacă mizerabile. "Sunt vechi şi foarte periculoase!"

2

in buzunar

Fagadau are pregatit mereu un raspuns la el.Un raspuns pentru orice si oricine.Raspunsul il tine in buzunar,la cravata,in portofel,oriunde ca sa-l aiba la indemana.Cand il intrebi ceva,el raspune ca doar ce "am demarat" sau acusica se rezolva.Pentru el exista numai probleme noi,ivite recent,de cand a venit el pe scaunul de primar.In mintea pesedeilor numerotarea anilor incepe cu inscaunarea primarului.De exemplu,anul 1 al Erei Fagadau corespunde anului 16 al Erei Mazare. Uitati de Mazare,gata.Mazare a fost laudat.Ati vazut ? Pesedeii astia sunt mereu proaspeti.Asa cum am mai spus ei sunt nemuritori.Uitati ce nu a facut Mazare,luati aminte la ce va promite Fagadau.Sa-i spunem lui Fagadau ca anii copilariei nu se mai intorc niciodata.Sa-i spunem lui Fagadau dar mai ales pesedeilor sa le spunem ca ne-a furat o buna parte din viata noastra si a copiilor nostri.Eu doar ce "am demarat" o noua injuratura:Hai sictir PSD ! Hotilor !