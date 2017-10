Locul unde copiii cu dizabilităţi scapă de dureri

Secția de copii a Sanatoriului Techirghiol

Locul unde copiii cu dizabilități scapă de dureri

Secția de copii a Sanatoriului Bal-near și de Recuperare Techirghiol este una dintre puținele unități din țară unde minorii cu dizabilități neuro-psiho-motorii primesc îngrijirile medicale de care au nevoie. Aici, unii dintre ei învațăsă facă primii pași, alții să-și folosească brațele sau să-și coordoneze mișcările. Cu toții însă scapă, în această secție, de durere și iminența unor intervenții chirurgicale. Copilărie sub bisturiu „Sunt copii cu dizabilități, care ajung să facă și câte 12 - 13 operații până la maturitate. Recuperarea îi ajută să facă mai puține intervenții chirurgicale. De exemplu, minorii cu tetrapareză spastică cresc, dar tendoanele le rămân rigide, astfel că trebuie să fie operați. Dar prin recuperare, întinzând de tendoane, acestea își păstrează elasticitatea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Elena Ionescu, director medical al Sanatoriului Techirghiol. Specialistul a adăugat: „Sunt copii cu nevoi speciale, cu handicapuri grave, iar tratamentele sunt de durată. Sunt cazuri când se recuperează complet, dacă dizabilitatea nu este gravă sau când se ameliorează considerabil. Nu punem problema că nu se pot recupera. Sunt afecțiuni neuro-motorii, în care știi din start că minorul nu va merge niciodată. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facă recuperare. Astfel îi crește calitatea vieții, căci scapă de durere. Trebuie înțeles faptul că acești copii au dureri constante. Prin terapie se întreține suplețea articulațiilor, coordonarea mișcărilor. Iar cu cât tratamentul este început la o vârstă mai fragedă, cu atât rezultatele sunt mai bune”. Își împart ziua între tratamente și școală La Techirghiol, vin copii din întreaga țară, cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani (cei care au depășit 16 ani sunt internați în secțiile de adulți). Tratamentele fiind de durată, saloanele ajung să le devină casă pentru luni bune, pentru unii chiar pentru toată perioada anului școlar. De aceea, la parterul secției funcționează Școala Sanatorială Techirghiol, cu clasele I-VIII. În acest mod, copiii au posibilitatea să urmeze și terapiile necesare (în cur-sul dimineților), dar și să învețe carte, în fiecare după-amiază. Atât cât pot. Pentru părinți, faptul că micuții lor deprind calculele matematice, știu să facă o propoziție sau le spun despre bătăliile lui Ștefan cel Mare este o mare realizare. Pe Selena am întâlnit-o în grădinița de la etajul I al secției. Are șase anișori și zâmbește timid. Are un handicap locomotor și a suferit, până la această vârstă, trei intervenții chirurgicale. Educatoarea Georgeta Tușa ne spune că fetița are talent la desen și chiar a câștigat câteva premii. „Facem mape cu lucrările copiilor și, atunci când pleacă acasă, le iau cu ei. E drept că vin cu însoțitori, care știu ce fac ei aici, dar cei de acasă nu știu și rămân uimiți când ajung acasă. Este un lucru bun faptul că vin aici. Se mai joacă, uită de boală și de neputință”, ne-a spus educatoarea. Maria Elisa Achim este o altă fetiță care urmează tratament în sanatoriul de la malul mării. Are 13 ani, este din Hunedoara și deja este al patrulea an când vine la Techirghiol, însoțită de mama ei. Iar schimbările au început deja să se observe. „A făcut paralizie cerebrală și a rămas cu sechele. Are o operația la mână, una la picior, dar de când venim aici este mult mai bine. Are o stabilitate mai bună pe picioare. Mă bucur că este și școală aici. Nu fac ei prea mult, suntem conștienți de acest lucru, ca părinți, având în vedere și dizabilitățile pe care le au. Dar sunt într-o colectivitate, se bucură”, ne-a spus Iuliana Achim, mama fetiței. Acesta este motivul pentru care revine chiar și de câteva ori pe an, după cum găsește loc în sanatoriu. Secția va fi reabilitată până în 2014 Având în vedere că numărul copiilor cu dizabilități este în creștere în ultimii ani, iar paturile s-au împuținat, internarea în Secția de copii se face pe bază de programare, câteodată și cu câteva luni înainte. Până în urmă cu câțiva ani, secția avea 250 de paturi, dar au tot fost reduse, astfel că astăzi mai figurează doar 180 de paturi. De câteva luni însă, 80 dintre ele nu au putut fi folosite, pentru că secția a intrat în renovare. Intenția conducerii Sanatoriului Balnear Techirghiol este să reabiliteze complet clădirea în care se află secția, până în 2014. Este nevoie de o renovare, căci imobilul nu a mai fost reparat de peste 110 ani, de când a fost dat în folosință. „Avem un proiect să-l reabilităm până în 2014. Trebuie înnoit totul. Am reușit, în șase luni, să renovăm etajul al treilea, săptămâna trecută au terminat muncitorii. Urmează să fie montat și mobilierul nou”, ne-a declarat Vasilică Rusu, managerul sanatoriului. Pe de altă parte, problema lipsei de personal nu poate fi soluționată la fel de ușor. În prezent, în această secție lucrează 55 de oameni, dintre care doi medici, dr. Aurora Zorica Prăjitură, care este și medic șef, și dr. Monica Nedelea, și trei instructori de educație (persoanele care îi supraveghează, în permanență pe copii). Prea puțini în comparație cu suferințele copiilor. *** Pentru a le aduce un strop de bucurie micuților pacienți, cadrele medicale organizează, la fiecare două săptămâni, excursii în Constanța sau prin Techirghiol. În plus, sanatoriul a încheiat un protocol cu Liceul „I. N. Roman” și pacienții vin frecvent la spectacolele organizate în unitatea școlară. De asemenea, în cadrul secției, au cluburi cu televizoare, calculatoare și jucării.