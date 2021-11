Locuitorii din Veterani, disperaţi! „Nu ne putem muta în case fără curent electric! Primăria ne ignoră!”

Autorităţile locale se mişcă cu încetinitorul



Bărbatul a făcut numeroase solicitări la compania de distribuţie a energiei electrice, care, de fiecare dată, a arătat cu degetul către autorităţile locale. „Strada Ion Dragalina face parte din zona cartier Veterani 1.2, pentru care Primăria municipiului Constanţa a solicitat extinderea de reţea. În prezent, este întocmit un studiu de fezabilitate pentru zona respectivă, iar propunerea de contract de cofinanţare a fost trimisă către primărie. Precizăm faptul că, până la data prezentei, Primăria municipiului Constanţa nu a mai făcut nici un demers în vederea încheierii contractului final”, este precizat în răspunsul primit de constănţean în luna noiembrie de la E-Distribuţie Dobrogea.















Oamenii din zonă au făcut solicitare încă din vară să discute cu primarul Vergil Chiţac. Pe 3 iunie 2021, 16 familii s-au înscris la audienţa online, însă nu au primit niciun răspuns nici până în ziua de astăzi. În aceeaşi zi au trimis şi o petiţie cu semnăturile mai multor locuitori din cartier, în care îi expuneau edilului situaţia şi în care îi solicitau să rezolve problema curentului electric în zonă. „Instituţia pe care o conduceţi are toată pârghiile necesare de a aduce în zonă utilităţile. Veniturile din taxe şi impozite pe care le plătim către primărie sunt convertite în investiţii pe plan local asigurând îmbunătăţirea nivelului de trai al tuturor cetăţenilor acestui oraş, inclusiv al celor din Veterani. Speranţele nostre se îndreaptă către dumneavoastră, domnule primar Vergil Chiţac”, au scris constănţenii. Aceeaşi petiţie a ajuns şi la mai mulţi parlamentari constănţeni.



Un studiu de fezabilitate nu ţine loc de curent



Îngrijorător pentru locuitorii din Veterani este faptul că, potrivit unui alt răspuns de la E-Distribuţie Dobrogea, din luna septembrie 2021, în zonă nu sunt preconizate investiţii la reţeaua electrică, în viitorul apropiat. „Vă informăm că E-Distribuţie Dobrogea SA nu a primit nicio solicitare de extindere a reţelelor de distribuţie în zona respectivă din partea autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că E-distribuţie Dobrogea nu are cuprinse în programul de investiţii pentru anul în curs sau anul următor acestuia lucrări de extindere a reţelei”, se arată în răspunsul companiei de distribuţie.







Totuşi, în şedinţa de vineri, 26 noiembrie, a Consiliului Local Constanţa va fi supus votului un proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extindere reţea electrică de interes public Cartier Veterani – sector 1.2., municipiul Constanţa” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei propuse. Potrivit documentaţiei, în zona respectivă sunt 174 de loturi care au nevoie de alimentare cu energie electrică.





Sunt luni de zile de când mai multe familii de pe strada Ion Dragalina din zona Veterani au trimis memorii peste memorii, cereri şi solicitări către autorităţile locale pentru a atrage atenţia asupra situaţiei dificile în care se află. În zonă nu există reţea de curent electric şi nu se pot muta în casele pe care şi le-au construit sau pe care încă le mai ridică. Primăria Constanţa se laudă de ani de zile că aduce curent electric în cartier, însă, până în prezent, nu a realizat decât un biet studiu de fezabilitate.„Cu mari eforturi am reuşit să edificăm, fără curent electric, câte o parte din construcţie, cu costuri suplimentare, iar astăzi constatăm că nici nu putem locui în imobile deoarece nu avem aceeaşi sursă de energie, pentru a ne asigura un trai decent. Conform certificatelor de urbanism eliberate de Primăria Constanţa, zona dispune de reţele de utilităţi, alimentare cu apă, energie electrică, etc… În fapt, zona nu este racordată la utilităţi. Cu toţii am făcut nenumărate cereri la E-Distribuţie Dobrogea, prin care am solicitat branşament electric, răspunsul lor este mereu acelaşi. Nu se poate extinde reţeaua electrică în zonă pe motiv că autorităţile locale nu au solicitat extinderea reţelei electrice de distribuţie. La primărie nu ne spune nimeni nimic, nu ne dă măcar un reper, să ştim ce planuri să ne facem. Suntem pur şi simplu ignoraţi! Primăria este singura instituţie care poate şi are toate pârghiile necesare de a aduce în zonă energia electrică”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ilie C., un constănţean care îşi ridică o casă în cartierul Veterani.