Locuinţele ANL, scoase la vânzare

La Constanța

Locuințele ANL, scoase la vânzare

Locuințele ANL în regim de chirie reprezintă soluția perfectă pentru tinerii care nu au o situație materială strălucită. Anul trecut, autoritățile au oferit chiriașilor posibilitatea de a cumpăra aceste case.În prezent, în municipiul Constanța sunt ridicate 23 de blocuri ANL cu 554 de locuințe, oferite în regim de chirie. Consiliul Municipal a hotărât în urmă cu câțiva ani ca apartamentele să fie administrate de RAEDPP. Anul trecut, în luna septembrie, consilierii municipali au acordat regiei un mandat special pentru a vinde aceste locuințe. Doritori sunt mulți, însă, problema este că valoarea de vânzare a apar-tamentelor nu a fost încă stabilită de Guvern.Peste 150 de chiriași ANL vor să cumpere locuințele în care stauÎn urma unei hotărâri de Guvern, locuințele ANL au trecut, în 2011, din proprietatea publică în proprietatea privată a statului. „Conform legii, aceste locuințe nu puteau fi vândute decât dacă erau transferate în proprietatea privată a statului”, a declarat, vineri, Iulia Mădălina Moțățăianu, director al Direcției de Administrare Imobile din cadrul RAEDPP. „Dintre cei care locuiesc la ora actuală în casele ridicate de autorități, 155 de persoane au depus cereri de cumpărare”, a anunțat ea. Pentru ca vânzarea să fie finalizată, autoritățile locale constănțene au obligația de a realiza cadastrarea și intabularea fiecărei locuințe în parte. „Până acum au fost măsurate primele cinci blocuri. Două sunt situate pe strada Traian, alte două se află pe strada Pescarilor, iar unul este amplasat în Tomis Nord, pe strada Horia Agarici”, a precizat Iulia Moțățăianu. Prețul locuințelor nu a fost încă stabilitOdată cu depunerea cererilor, RAEDPP urmează să se ocupe de instrumentarea vânzărilor, în urma cărora va percepe un comision de 1% pentru fiecare locuință vândută. Hotărârea a fost aprobată toamna trecută de Consiliul Municipal Constanța.„Valoarea de vânzare a locuințelor se stabilește la începutul fiecărui an prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului, dar acest lucru nu s-a întâmplat până acum”, a precizat șeful Direcției de Administrare Imobile. Cel mai probabil, ordinul va intra în vigoare abia în primăvară, la fel ca anul trecut, mai spune Iulia Moțățăianu. „Credem că se va întâmpla ca în 2011, când ordinul a fost aprobat la sfârșitul lunii ianuarie, dar a fost publicat în Monitorul Oficial abia în martie”. 55 de lei chiria și 30 de mii de euro garsonieraDeși chiriile sunt extrem de mici, se pare că locuințele ANL ajung să fie mai scumpe decât aparta-mentele sau garsonierele scoase la vânzare în prezent pe piața imobiliară constănțeană.„Anul trecut, valoarea de vânzare a locuinței a fost de 448 euro/mp, inclusiv TVA, sumă valabilă până la sfârșitul anului trecut. În comparație cu anul 2010, prețul de vânzare al apartamentelor ANL a crescut în 2011 cu 10 procente, adică de la 407 euro/mp la 448 de euro/mp”, a explicat reprezentantul RAEDPP. Spre exemplu, cele mai ieftine locuințe anul trecut erau garsonierele cu suprafața de 67 de mp. După un calcul matematic simplu ajungem la concluzia că această garsonieră ar fi costat 30 de mii de euro. În schimb, chiria plătită lunar pentru locuințele ANL este destul de mică. Chiriașii cu vârsta mai mică de 35 de ani plătesc 80 de bani/mp, iar la cei mai mari de 36 de ani, chiria se recalculează la 4,34 de lei/mp. Asta înseamnă că pentru o garsonieră, cei sub 35 de ani plătesc în jur de 55 de lei fără TVA, iar ceilalți achită o chirie de aproximativ 130 de lei lunar.Cine poate cumpăra locuințele ANLPotrivit legii ANL în vigoare, se încadrează la cumpărare titularul contractului de închiriere și membrii majori din contract care nu au avut niciodată locuință de la stat. În plus, titularul trebuie să nu dețină alte proprietăți imobiliare, iar cel mai important, plata trebuie să se facă integral. În condițiile în care chiriașii nu au toți banii adunați, pot apela la credite bancare.De asemenea, venitul mediu pe familie nu trebuie să depășească cu 100% salariul mediu brut pe economie, care în prezent este de 2.117 lei. Prin urmare, în cazul în care chiriașul are un venit dublu, adică peste 4.300 de lei, acesta nu se va încadra în criteriile de cumpărare, dar dacă are un salariu mai mic decât această sumă, el poate achiziționa locuința ANL.