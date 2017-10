Locuieşti la bloc? Amenzile sunt uriaşe. Pereţii sparţi şi bucătăriile mutate pe balcon, luate în vizor

Locuiești la bloc? Amenzile sunt uriașe. Pereții sparți și bucătăriile mutate pe balcon, luate în vizor

Atunci când vrem să ne cumpărăm un apartament puțini dintre noi ne gândim că avem posibilitatea să studiem cartea tehnică a imobilului respectiv, pentru a afla date concrete despre acesta, și a confrunta cu ceea ce ne spune agentul imobiliar sau proprietarul. Cartea tehnică conține informații foarte importante și ne poate ajuta să ne deci-dem dacă investiția este bună sau nu.Există însă și situații în care cartea respectivă s-a pierdut sau a fost distrusă. Administrațiile de bloc riscă amenzi foarte mari, cuprinse între 5.000 de lei și 10.000 de lei, dacă nu dețin, nu au completată sau nu păstrează cartea tehnică a clădirii, potrivit Legii 10/1995 privind calitatea construcțiilor.Specialiștii în domeniu afirmă că, pe lângă aspectul obligatoriu al deținerii documentului, cartea tehnică aduce după sine foarte multe drepturi și beneficii pentru proprietarii de imobile, cum ar fi: posibilitatea asigurării locuinței, reabilitarea termică, scoaterea în evidență a aspectelor pozitive ale calității construcției, oferirea unei imagini mult mai clare persoanelor care doresc să achiziționeze un imobil, luarea la cunoș-tință a modificărilor de structură suferite în timp de clădire etc. „Cartea tehnică este un bun al fiecărui proprietar, dincolo de faptul că orice administrație de bloc este obligată să o dețină, dar se pare că nu toate administrațiile dețin acest document sau nu l-au mai păstrat din cauza trecerii anilor. În contextul actual, în care foarte multe partere de bloc au fost transformate în spații comerciale, multe dintre lucrări au fost realizate rapid și neglijent, iar unele elemente de rezistență au fost demolate total sau parțial. Ceilalți pro-prietari, care au fost prejudiciați, nu pot realiza un demers în justiție dacă nu există această carte tehnică a clădirii, iar expertiza tehnică pe care mulți specialiști o realizează, nu ține loc de carte tehnică”, afirmă ing. Marius Panuta, directorul Like Consulting.De cealaltă parte, ing. Grigore Radu, directorul 1st Construct afirmă că „acest document poate fi folosit în cazul unor evenimente precum cutremure, inundații, ploi torențiale, căderi masive de zăpadă, prăbușiri sau alunecări de teren etc., pentru a le oferi informații prețioase specialiștilor care intervin la fața locului și care trebuie să ia cât mai rapid și eficient decizii”.Ce obligații au administratorii de blocAstfel, administratorii de bloc și utilizatorii construcțiilor au obligația de a efectua la timp lucrările de întreținere și de reparații care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcției și rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor; păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției și predarea acesteia, la înstrăinarea construcției, noului proprietar, asigurarea urmăririi comportării în timp a construc-țiilor, conform prevederilor din cartea tehnică și reglementărilor tehnice, efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desființare parțială, precum și de lucrări de reparații ale construcției numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate și verificate potrivit legii, precum și asigurarea realizării lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor, impuse prin reglementările legale. În plus, ei trebuie să asigure efectuarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcțiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.