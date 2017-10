Locatarii cartierului Boreal, terorizaţi de manelele din Palazu Mare!

2

Numai acolo?

Ar trebui sa va obisnuiti baieti! Inca de prin 2007 , in Constanta a inceput o campanie de mutatii ale acelor persoane care stau pe la colturile cartierelor si sparg seminte , fara ocupatie, dar cu multe beneficii din partea primariilor ! Acest lucru , repetat inainte de fiecare campanie de alegeri a crescut exponential numarul acestor asistati mai negri ca noaptea in Constanta! Pentru ca ei voteaza ce li se dicteaza! Daca primesc ajutoare sociale, e bine! Mai nou capata pe banda rulanta permise de conducere , astfel ca s-a umplut orasul de harburi galbene pe care nu le controleaza nimeni! Iar in cartierele Constantei rasuna manelele mai ceva ca horele de la tara! Cu orchestre , asezate in strada! Asa ca !!!...