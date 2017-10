Localităţile Ovidiu şi Năvodari, fără apă

Localitățile Ovidiu și Năvodari, fără apă

Ca urmare a unei avarii apărute la magistrala cu diametrul de 1.000 mm de alimentare cu apa a localitatilor Ovidiu, Corbu, Lumina si Navodari, ce pleaca de la statia de tratare Palas, SC. RAJA S.A. a oprit furnizarea apei potabile.Pentru remedierea avariei s-a oprit pomparea pe aceasta conducta si s-au facut manevrele necesare pentru alimentarea cu apa pe conducta de siguranta de 600 mm. In aceasta situatie, urmare a faptului ca debitul de apa pompat pe conducta de siguranta este mai mic, abonatii de la blocurile ANL din Ovidiu si cei din partea de est a orasului Navodari (strazile Recoltei, Linistii, Macului, Apusului, Prelungirea Recoltei, Locomotivei, Eternitatii si Plopilor) vor ramane fara apa pana la remedierea avariei. Consumatorii din localitatea Corbu vor avea apa cu presiuni scazute. Avand in vedere ca numai pentru golirea si umplerea magistralei este nevoie de o perioada de aproximativ 8 ore, specialistii nostri estimeaza ca lucrarile de reparatii se vor finaliza in cursul zilei de maine, 29 decembrie 2014, ora 14,00.„Ne cerem scuze fata de consumatorii afectati de aceasta avarie si ii asiguram ca echipele noastre de interventie vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrarilor de reparatii si realuarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp”, transmit reprezentantii RAJA.