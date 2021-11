LIVE TEXT! Şedinţă extraordinară de Consiliu Local. Este votată SUSPENDAREA Regulamentului de acces auto în peninsulă

Aceştia consideră că Regulamentul de acces în Peninsulară nu întruneşte toate condiţiile legale şi creează prejudiciu atât locuitorilor zonei, cât şi agenţilor economici care funcţionează în perimetru.

Proiectul de Hotărâre a primit aviz negativ de la Comisiile 3 şi 5.







Şedinţa extraordinară se desfăşoară în sistem online şi este transmisă live pe canalul de youtube al Primăriei Constanţa. La cuvânt s-au înscris mai multe persoane, atât consilieri locali cât şi locuitori sau reprezentanţi ai agenţilor economici din zona peninsulară.







Sunt prezenţi 27 de consilieri locali. Ordinea de zi a fost aprobată cu 25 de voturi pentru şi două abţineri.

Avocatul Emil Tatu, care reprezintă mai mulţi locuitori şi agenţi economici, a luat cuvântul şi a cerut suspendarea Regulamentului de acces în Peninsulă, considerând că acesta încalcă mai multe drepturi ale rezidenţilor.







Avocatul Mirela Doicescu a luat cuvântul şi le-a cerut consilierilor locali să îşi asume responsabilitatea asupra votului regulamentului şi să nu se abţină de la vot.







Daniela Ghiţoi, rezident al zonei peninsulare, a precizat că au fost depuse mai multe plângeri la CNCD privitoare la limitarea accesului cu o singură maşină de familie, pe care o consideră discriminatorie. "Măsurile de restricţie sunt injuste şi vor fi atacate. Autoritatea locală trebuie să se gândească la metode eficiente de a emite permise în regim de urgenţă, fără să se aştepte un termen de 7- 10 zile. O urgenţă poate însemna un geam spart, o defecţiune la instalaţie sau orice alte probleme ce necesită reparaţii imediate", a mai spus Daniela Ghiţoi.







Un alt locuitor al Peninsulei a luat cuvântul: "Peninsula nu are transport n comun, nu are piaţă, nu are şcoală, nu are grădiniţă. Astăzi dumneavoastră ne interziceţi să ne îngrijim părinţii şi bunicii, le interziceţi copiilor dreptul la educaţie. Nu ne exilaţi ca pe Ovidius Publius Naso la Pontul Euxin!".







Roxana Vişan, un agent economic din zonă, a precizat că, "într-o zi de sâmbătă încasările societăţii noastre au ajuns de la 2.500, în condiţii de pandemie şi cu program de lucru până la 21.00, la doar 100 de lei. Ce se va întâmpla cu noi, nu ştim, dar cred că puteţi trage conclutiile singuri: faliment".







Romulus Dumitrana a luat cuvântul susţinând că reprezintă 25 de familii rezidente în Peninsulă: "Cu toţii ne dorim un regulament, dar unul funcţional, responsabil şi armonizat. Acum avem un regulament incomplet, cu lacune juridice, bazat pe un studiu pe care nu îl cunoaştem, dar care, la ora actuală, aduce numai haos şi neplăceri!".







Irimia Petru, proprietarul unei vile turistice acreditate de Ministerul Turismului şi care funcţionează în Peninsulă,: "Dorim să se efectueze un studiu real şi să se ia în calcula amendamentele propuse de riverani şi de către agenţii economici. Nu vrem ca după 37 de ani să fim nevoiţi să ne vindem proprietatea şi afacerea din ambiţia unor angajaţi ai primăriei!".







Părintele Marius Moşteanu, preot la Biserica "Sf. Nicolae" care funcţionează în zonă, a luat cuvântul: "Vreau să înţelegeţi ca, măcar pe timp de iarnă, să facem o suspendare a acestui regulament, timp în care să găsim soluţii pentru toate. Săptămâna trecută am avut o înmormântare, la care a trebuit să ajungem până la barieră cu răposatul pe umeri. Nu este nicio problemă, dar dacă ar fi fost pe jos polei şi s-ar fi întâmplat ceva, cine ar fi fost responsabil de această situaţie?". Acesta a mai spus că duminică, 28 noiembrie, după slujba de la biserică, cei aproximativ 350 de enoriaşi participanţi vor merge la restaurantele din Peninsulă pentru a lua masa, în semn de sprijin pentru agenţii economici din zonă.







Viceprimarul Ionuţ Rusu a luat cuvântul: "Investiţiile sunt făcute tocmai pentru a ridica valoarea zonei din Peninsulă şi pentru a îmbunătăţi condiţiile pentru agenţii economici. În aceste zile, începând de luni, în fiecare zi, au fost purtate discuţii atât cu aparatul administraţiei, cât şi cu colegii noştri de la USR şi au fost găsite amendamente şi vor fi găsite în continuare, din cele pe care le-aţi propus şi pe care noi le înţelegem. Acestea vor fi transpuse în regulament". Viceprimarul a mai spus: "Ne vom abţine de la acest proiect, cu promisiunea că în cel mai scurt timp amendamentele vor fi transpuse în noul regulament şi vor fi puse în aplicare."







Consilierul USR Mirela Garip le-a cerut consilierilor să îşi amintească faptul că au jurat să fie în sprijinul cetăţenilor. "Nu avem dreptul să le blocăm viaţa oamenilor în continuare, pentru o perioadă de câteva săptămâni sau chiar luni. Vă rog să votaţi suspendarea regulamentului şi să nu uitaţi de oameni!", a mai spus consilierul local.







Consilierul USR Dumitru Caragheorghe: "Zona peninsulară este diferită faţă de alte zone istorice din ţară. Are o particularitate şi trebuie să se ţină cont de ea. Noul regulament a destabilizat viaţa cetăţenilor din zonă. S-a ajuns la situaţii absurde în care rudele nu îşi pot vizita apropiaţii, la situaţii de încălcări a unor drepturi. Mai mult decât atât, mi se pare incredibil că în raportul de specialitate se face o precizare care este o minciună. Se spune că străzile sunt exclusiv pietonale, însă acest lucru nu este adevărat". Consilierul a făcut apel la colegii săi din Consiliul Local. "Îi rog pe consilieri să iasă din logica politicii de partid şi să aibă în vedere o soluţie benefică tuturor".







Primarul Vergil Chiţac a luat cuvântul: "Cred că e de notorietate că o echipă de consilieri analizează amendamentele pe care partidele reprezentate în Consiliul Local le-au recepţionat de la întâlnirile pe care le-au avut cu cetăţenii în ultima perioadă. Este de neînţeles pentru mine de ce consilierii USR au demarat această şedinţă imediată, în condiţiile în care deja regulamentul este supus dezbaterilor şi modificărilor. Este un comportament lipsit de logică şi plin de populism!". "Cererea de suspendare a fost respinsă de Tribunalul Constanţa. Hotărârea spune clar că regulamentul nu încalcă niciun drept al cetăţenilor. Vă asigur că există mult mai mulţi constănţeni mulţumiţi, chiar printre cei care locuiesc în Peninsulă!", a mai spus primarul vergil Chiţac.







Consilierul PSD Costin Răsăuţeanu a luat cuvântul: "Grupul PSD apreciază şi salută faptul că s-a ajuns la un consens astfel încât regulamentul să fie amendat în baza solicitărilor legitime ale locuitorilor. Constat, în schimb, demagogia consilierilor USR care speculează un moment. După stabilim că regulamentul trebuie amendat, după ce se decide că regulamentul trebuie modificat de urgenţă, nu înţelegem de ce se doreşte această abordare de moment, doar ca să capitalizăm politic".







În replică, Dumitru Caragheorghe, consilier USR, a precizat: "Singurul consens este acela că modificări asupra regulamentului nu pot fi realizate mai devreme de finalul lunii ianuarie. Până atunci acest regulament absurd rămâne în vigoare. Acesta este motivul pentru care am cerut suspendarea regulamentului!".







Luările de cuvânt s-au încheiat, este supus la vot proiectul. Cu 11 voturi pentru şi 15 abţineri, proiectul nu a fost aprobat.

Aşadar, Regulamentul de acces auto în zona peninsulară rămâne în vigoare în forma actuală, până când vor fi aprobate amendamentele în discuţie.

Consilierii locali constănţeni se reunesc, joi, 25 noiembrie, la ora 11, în şedinţă extraordinară convocată de reprezentanţii USR.Pe ordinea de zi se află doar Proiectul de hotărâre privind suspendarea aplicării Hotărârii de Consiliu Local nr. 294/2021 privind aprobarea Regulamentului de acces în zona peninsulară a municipiului Constanţa. Referatul de aprobare este semnat de cei 9 consilieri locali USR, Aura Cerasela Badea, Dumitru Caragheorghe, Iulian Călin, Florin Daniel Cocargeanu, care este şi viceprimar, Mirela Garip, Cătălin Iacob, Mihai Ochiuleţ, Cristiana Popescu şi Romeo Stavăr Vergea.