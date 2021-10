LIVE TEXT. Şedinţă de Consiliu Local Constanţa. Se votează preţul gigacaloriei şi demararea unor proiecte de investiţii

Sunt prezenţi 26 de consilieri locali. Primarul Vergil Chiţac participă la şedinţă. Edilul a informat consilierii locali cu privire la deplasările sale la Varna, în Bulgaria, şi la Salonic, în Grecia, pentru întărirea relaţiilor cu administraţiile din localităţile respective. La Varna, acesta a vizitat Academia Navală. La Salonic, primarul Constanţei a fost însoţit de doi oameni de afaceri, Ion Duşu şi Stere Samara. Aceştia au vizitat comunitatea de români din oraşul grec.

Proiectele de hotărâre nr. 6 şi 7 au trecut, ulterior, cu unanimitate de voturi.

La proiectul de hotărâre nr. 8, privind aprobarea preţului local al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanţa SRL în municipiul Constanţa, începând cu data de 1 septembrie 2021, la onsilierul local USR, Dumitru Caragheorghe, a propus ca, înaintea votului, să se aprobe subvenţia aprobată pentru preţul gigacaloriei. „Nu trebuie ascunse sub preş mizeriile din ultimii ani”, a spus consilierul Dumitru Caragheorghe.



Viceprimarul Ionuţ Rusu a luat cuvântul susţinând că „preţul gigacaloriei, propus la 1.034 de lei, este preţul real, care include şi pierderile care de ani de zile se duc efectiv în plământ. Aceşti bani se îngroapă efectiv în pământ. Preţul propus ar fi trebuit fi spus de foarte multă vreme şi asumat de administraţiile precedente, s-a perpetuat o minciună şi un populism. Administraţia Chiţac, împreună cu toţi consilierii, suntem la momentul adevărului, mizeriile nu mai sunt ascunse sub preş”.



Consilierul PSD, Costin Răsăuţeanu, a luat, la rândul său, cuvântul: „Am fost condamnaţi să fim guvernaţi de PNL şi USR. Nu vorbiţi despre faptul că preţul la energie, la gaze, la combustibil, a luat-o razna şi a explodat pe vremea guvernării dvs.”.



Primarul Vergil Chiţac: „Neplata preţului real ani de zile a dus la acumularea de datorii către furnizori. Dacă nu ne raportăm şi nu plătim şi pierderile, aceste datorii vor creşte şi, la un moment dat, furnitprii oricând pot să ceară falimentul CET-ului. Dacă se întâmplă acest lucru, am pus cruce şi ne-am luat adio de la sistemul centralizat de încălzire al Constanţei. Ideea este ca de acum încolo să nu mai acumuleze datorii şi să vedem cum vor putea plăti încet încet sumele deja datorate”.



Consilierul local Dumitru Caragheorghe susţine ca subvenţia pentru populaţie să fie de 784 de lei, astfel încât cetăţenii să plătească în continuare 250 de lei, aşa cum au plătit şi iarna trecută.



Primarul Vergil Chiţac precizează că efortul bugetar este extrem de mare şi bugetul poate susţine doar o subvenţie de 734 de lei, astfel încât populaţia să plătească 300 de lei gigacaloria, în acest sezon rece. "Anul viitor vin proiectele mari pe fonduri europene ce vor trebui cofinanţate. Avem toată susţinerea pentru cetăţeni. Propunerea mea este ca de la 250 lei preţul gigacaloriei să ducem la 300,.Primaria susţine diferenţa, iar cetăţeanul va avea un efort de 50 lei pe gigacalorie".



Cu 11 voturi pentru, 8 voturi împotrivă si 7 abţineri, proiectul nu a fost adoptat.



Primarul Vergil Chiţac: "Bun, deci rămâne preţul vechi. În aceste condiţii, în prag de sezon rece, SC Termoficare Constanţa intră în faliment!"





Este supus la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului local pentru populaţie al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanţa SRL şi a subvenţiei unitare acordată populaţiei pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.



Proiectul a obţinut 10 voturi pentru, 9 împotrivă şi 7 abţineri şi nu a fost aprobat. Astfel, constănţenii vor plăti acelaşi preţ pentru gigacalorie ca şi anul trecut, 250 de lei.



În continuare, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Termoficare Constanţa SRL.



Sunt supuse votului mai multe proiecte de modificare a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii la creşele aflate în reabilitare.



Proiectele de hotărâre nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 au fost aprobate. De vot au trecut şi proiectele de hotărâre nr. 18, 19, 20, 21, 22 şi 23. Acesta din urmă vizează demararea studiilor pentru amenajarea a două parcuri de mari dimensiuni, unul în zona Tomis Plus, altul în zona Palazu Mare, pe malul Lacului Siutghiol.



Proiectul de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 39/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire 2 imobile: 2S+P+2E+T – parcare şi 2S+P+8-10E – Birouri şi Parcare, bulevardul Tomis, zona, bl. TAV4, teren în suprafaţă totală de 1948 mp, dintre care 1.208 mp aparţinând domeniului prival al municipiului Constanţa şi 740 mp aflaţi în proprietatea Seaview Media SRL a fost aprobat.



De asemenea, Proiectul de hotărâre pentru încetarea valabilităţii HCL nr. 168/2009 privind aprobarea Planului urbanistic zonal – construire locuinţă D+P+2E, strada B.P. Haşdeu nr. 17 bis, teren în suprafaţă de 120 mp, proprietate SC Velvet Art SRL a fost aprobat.



Proiectul de hotărâre privind revocarea parţială a HCL nr. 82/1998 privind aprobarea documentaţiei PUD – amenajare şi extindere sediu CEC, bulevardul I.G. Duca nr. 18 – Constanţa şi revocarea în tot a HCL nr. 663/1999 privind modificarea hotărârii Consiliului local al municipiului Constanţa nr. 82/1998 (PUD – amenajare şi extindere sediu CRC, bulevardul IG Duca nr. 18 – Constanţa) şi Proiectul de hotărâre privind încetarea valabilităţii HCL nr. 741/2008 privind modificarea HCLM nr. 66/1997 privind aprobarea PUD – McDonalds drive, zona Delfinariu, teren în suprafaţă de 2.164 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa, concesionat SC McDonalds România SRL au fost adoptate.



Înaintea supunerii la vot a Proiectului de hotărâre nr. 37 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 186964/20.09.201 ce stabileşte diferenţa de preţ rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în staţiunea Mamaia, zona Hotel Dacia Nord, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4982/20.12/2002 şi a protocolului autentificat sub nr. 5244/19.11.2011 şi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 186973/20.09.2021 ce stabileşte diferenţa de preţ rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în staţiunea Mamaia, zona Hotel Doina, ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 1944/14.12.2005 şi nr. 80/10.02.2017, adiţionate, consilierul local USR, Dumitru Caragheorghe, a luat cuvântul şi a anunţat că „toţi consilierii USR nu vor da votul pentru a permite construirea unor monstruozităţi de betoane, în staţiunea Mamaia”. Proiectul nr. 37 nu a fost aprobat, întrunind 9 voturi pentru, 8 împotrivă şi 9 abţineri. De asemenea, Proiectul nr. 38 nu a fost aprobat, având 9 voturi pentru şi 17 împotrivă.



La Proiectul nr. 39 privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică a beneficiului contractului de închiriere pentru imobilele (spaţii comerciale/terenuri) aflate ăn administrarea sau proprietatea RAEDPP Constanţa, propunerea grupului PNL pentru membru titular a fost Ionuţ Rusu, iar pentru membru supleant Adriana Arghirescu, iar, din partea USR, membru titular – Mihai Ochiuleţ şi membru supleant – Romeo Stavăr. În urma votului exprimat, toţi au fost validaţi. Ulterior, proiectul a fost adoptat.



La Proiectul nr. 40 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de vânzare prin licitaţie publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanţa, propunerile PNL au fost Cristian Omocea, Ateş Casimceali şi Mihaela Andrei, pentru membri titulari, şi Costin Avătavului, Teodor Popa, pentru membri supleanţi, iar, din partea USR, Florin Cocargeanu, Iulian Călin, pentru membri titulari, şi Cristiana Popescu, Mihai Ochiuleţ şi Romeo Stavăr, pentru membri supleanţi. Ace;tia au trecut de votul colegilor lor. Pentru funcţia de preşedinte al comisiei de vânzare prin licitaţie publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanţa, a fost propus, din partea PNL, consilierul local Cristian Omocea. Acesta a primit 26 de voturi pentru. Ulterior, a fost supus la vot proiectul în integralitate şi a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



La Proiectul de hotărâre nr. 41, privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA Constanţa, grupul PNL l-a propus pe Sorin Ţuţuianu, cel care este şi în prezent, iar grupul USR, pe avocatul Ştefan Bitoleanu. Conform votului exprimat, ambii au fost aprobaţi. Proiectul a fost aprobat ulterior, în urma votului.



La Proiectul de hotărâre nr. 42, pentru completarea HCL nr. 74/2021 privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanţa 2021 – 2031, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea a fost făcută de Instituţia Prefectului. Aisel Ismail a obţinut 25 de voturi pentru. Ulterior, proiectul a fost adoptat.



Începe votul pentru lista suplimentară a ordinii de zi. Proiectul nr. 1 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 a fost aprobat.











Înaintea votului pentru Proiectul nr. 2 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Constanţa, consilierul local PSD, Costin Răsăuţeanu, a luat cuvântul. „Aţi discutat cu oamenii înainte de a propune o sumă, căci sunt banii lor din impozite şi taxe? De ce 5 milioane de lei şi nu 10 milioane de euro?”, a spus Costin Răsăuţeanu.



Este vorba despre campania „Tu decizi pentru Constanţa!”, prin care 5.000.000 lei pe an sunt direcţionate oentru proiectele selectate în urma procesului de bugetare participativă. Cu 9 voturi pentru şi 16 abţineri, proiectul nu a trecut.



Înaintea supunerii la vot a Proiectului nr. 3 privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii amplasării de echipamente pentru exerciţii fizice, inclusiv de tip calisthenics, în parcurile din municipiul Constanţa, domeniul public al acestuia, viceprimarul Ionuţ Rusu a anunţat că toţi consilierii grupului PNL se vor abţine. „Considerăm că nu poţi să faci exerciţii în parcuri, dacă vom îngheţa în case”, a spus Ionuţ Rusu.



Consilierul USR Dumitru Caragheorghe: „Acest tip de proiecte pot fi susţinute din fonduri europene nerambursabile, iar refuzul de a aproba înseamnă refuzul de a atrage fonduri europene”.



Consilierul PSD Costin Răsăuţeanu: „Aveţi numai demagogie şi populism. Proiectul nu conţine nici măcar un impact bugetar! A face exerciţii în parc este ca şi cum ai spune că vara este cald”. Cu 8 voturi pentru şi 17 voturi abţineri, proiectul nu a fost adoptat.





Consilieri locali constănţeni se reunesc, joi, 30 septembrie, în şedinţa ordinară a Consiliului Local a lunii septembrie.Pe ordinea de zi se află 43 de proiecte de hotărâre şi alte patru proiecte sunt pe liste suplimentare. Două dintre cele mai importante proiecte de hotărâre ce vor fi supuse votului consiliului local sunt cele de stabilire a preţului gigacaloriei pentru sezonul rece, pentru perioadele noiembrie – decembrie 2021 şi ianuarie – martie 2022.De asemenea, vor fi votate proiecte de investiţii majore în infrastructura medicală a municipiului Constanţa, dar şi în spaţii verzi şi de aprobare a bugetului local.