Livadă de pomi fructiferi, plantată de voluntarii cora City Park, alături de elevi

Voluntarii cora City Park, împreună cu elevii din școlile gimnaziale din Agigea și Valu lui Traian, din proximitatea hipermarketului, au plantat câte o mică livadă de pomi fructiferi în grădinile școlilor și grădinițelor alese să facă parte din acest program.„Încă de la prima ediție a acțiunii, am fost impresionați de entuziasmul cu care copiii s-au implicat. Ceea ce este extraordinar la această acțiune e că ea produce efecte în timp, nu se termină odată cu acțiunea de plantat: copiii au grijă de pomișorii lor și îi văd crescând. De aceea, a venit firesc reluarea și în acest an a acțiunii”, a declarat Cristian Năstase, director hipermarket cora City Park.Programul „Un pomișor pentru viitor” s-a derulat în toate orașele în care activează hipermarketul cora: București, Constanța, Baia Mare, Cluj, Drobeta Turnu Severin, Bacău și Ploiești.Lupta pentru un mediu curat nu poate fi câștigată printr-un efort punctual. Este o luptă continuă, care necesită implicare totală, resurse, viziune. cora România și-a dovedit, de-a lungul timpului, preocuparea față de mediul înconjurător, prin campanii derulate sub umbrela coraVerde.