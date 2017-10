Litoralul românesc, promovat la Berlin

Timp de patru zile, toți vizitatorii Târgului Internațional de Turism de la Berlin vor avea ocazia să cunoască destinațiile turistice de pe litoralul românesc. Între 8 și 12 martie, Asociația Litoral - Delta Dunării participă la Târgul Internațional de Turism de la Berlin (ITB), cea mai mare manifestare de profil, cu o medie de peste 200.000 de vizitatori, și peste 10.000 de expozanți din 180 de țări.De altfel, participarea la acest târg internațional a devenit deja o tradiție anuală pentru ALDD, Germania fiind o piață de interes pentru promovarea ofertelor turistice pentru litoral și Delta Dunării, în vederea atragerii de turiști germani către destinațiile românești. Vizitatorii nemți primesc broșuri, pliante, ghiduri, DVD-uri și pot viziona filmul oficial Mamaia.„Așa cum am anunțat anul trecut, am continuat eforturile noastre, la ALDD, pentru a aborda strategic piața germană, cu scopul de a atrage din nou interesul tur-operatorilor germani față de litoralul românesc și Delta Dunării. Nu ne este ușor să îi convingem că lucrurile s-au schimbat mult în bine pe litoralul românesc, având în vedere condițiile în care ei au părăsit această destinație, cu aproape 10 ani în urmă. Statul român nu a făcut eforturi reale de promovare externă, ceea ce ne-a adus un handicap serios, în competiția cu țările vecine, care au abordat o strategie ce a deschis larg porțile pentru investiții germane, chartere și milioane de turiști germani. În premieră, am plătit publicitate în cataloagele unor tur-operatori, așa încât, din acest an, suntem prezenți în cataloagele FTI, care vor apărea în peste 300.000 exemplare! Bugetul alocat provine din taxa de promovare Mamaia - Sat Vacanță. Targetul nostru este să atragem un zbor charter între Stuttgart sau Munchen și Constanța și ne propunem să reușim și acest obiectiv, pentru vara 2018! Până atunci, continuăm negocierile, ca să convingem turoperatorii germani că facem eforturi serioase și reale pentru a readuce turiștii germani pe Litoral și în Delta Dunării”, explică președintele ALDD, Corina Martin.