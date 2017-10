Litoralul românesc, promovat în Finlanda

Operatorii de pe litoral vor să readucă turiștii nordici pe plajele românești. În perioada 19 - 22 ianuarie, Asociația Litoral - Delta Dunării participă la târgul de turism Matka Helsinki din Finlanda, promovând cele mai frumoase evenimente, plajele cu nisip fin, atracțiile pentru toate vârstele, petrecerile și distracția în cluburi.A fost demarată, astfel, campania care are drept țintă țările nordice. La târgul din Helsinki, participă peste 1.000 de companii din 80 de țări. Asociația Litoral - Delta Dunării promovează la Matka potențialul turistic, arheologic, cultural, terapeutic și gastronomic al Dobrogei, prin intermediul materialelor reprezentative pentru cele două destinații pe care le reprezintă: broșuri, hărți și material de promovare ale Consiliului Județean Constanța, Consiliului Județean Tulcea, ale hotelierilor din Constanța - Mamaia și din stațiunile de pe litoral și din Delta Dunării.„Participăm în premieră la un târg de turism în țările nordice, întrucât în strategia noastră de management al destinației litoral și Delta Dunării am inclus între obiectivele pentru acest an recâștigarea piețelor externe care au fost tradiționale pentru litoralul românesc cu mai mulți ani în urmă, între care și țările scandinave, Germania, Polonia etc. Discutăm în aceste zile cu tour-operatorii finlandezi și companiile aeriene pentru a-i atrage în vederea introducerii unei linii charter pentru Constanța, începând cu anul 2018", au declarat reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării.