Litoralul, plin de droguri. Zeci de tineri prinşi cu pastile şi canabis

Litoralul, plin de droguri. Zeci de tineri prinși cu pastile și canabis

Tinerii veniți în vacanță pe litoral nu se mai mulțumesc doar cu muzica, marea și soarele. În ciuda eforturilor polițiștilor, stațiunile sunt pline de droguri. Numai în ultima perioadă, au fost depistați zeci de tineri având asupra lor droguri fie pentru consumul propriu, fie chiar pentru vânzare.În numai cinci zile, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanța, au constatat în flagrant delict 53 de infracțiuni de trafic și deținere de droguri de risc și de mare risc.În perioada 15 - 19 august, oamenii legii au organizat o acțiune, pentru combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în zona stațiunilor Mamaia și Năvodari. Cu acest prilej, au fost descoperite cele 53 de persoane, pentru 44 dintre acestea fiind înaintate dosare penale. Totodată, pe perioada desfășurării acțiunii, au fost descoperite și retrase din circuitul ilicit 128 de comprimate ecstasy, 11 grame de substanță pulverulentă, 58 de grame de canabis și 22 de joint-uri cu canabis.Astfel, în noaptea de 15 spre 16 august, polițiștii de combatere a criminalității organizate au depistat un tânăr, de 20 de ani, din județul Mehedinți, în timp ce ar fi oferit spre vânzare, fără drept, 51 de comprimate ecstasy, iar în noaptea de 17 spre 17 august, un alt tânăr, din București, de 20 de ani, a fost depistat în timp ce ar fi oferit spre vânzare, 29 de comprimate ecstasy, 3 grame de canabis și 0,5 grame de cocaină.Cei în cauză au fost reținuți de procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T.- S.T. Constanța, iar ulterior Tribunalul Constanța a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc.De asemenea, week-end-ul trecut, jandarmii au surprins în Vama Veche șase persoane care aveau, în buzunare și într-o borsetă, un aparat de mărunțit tip grinder, opt pliculețe autosigilante cu substanță sub formă de granule, culoarea maro deschis și alb, două pliculețe autosigilante transparente cu 18 comprimate de culoare roz și verde și patru folii de aluminiu cu substanță vegetală verde, sub formă de muguri.În perioada 18 - 20 august, jandarmii Grupării Mobile Constanța care se aflau în misiune de asigurare a ordinii și siguranței publice în Vama Veche au observat, pe plajă, șase tineri cu un comportament suspect. Au fost somați, s-au oprit și li s-a făcut controlul corporal sumar. Asupra acestora, într-o borsetă și în buzunare, jandarmii au mai găsit un aparat de mărunțit tip grinder, opt pliculețe autosigilante cu substanță sub formă de granule, culoarea maro deschis și alb, două pliculețe autosigilante transparente cu 18 comprimate de culoare roz și verde și patru folii de aluminiu cu substanță vegetală verde, sub formă de muguri.