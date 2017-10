Litoralul, la turaţie maximă! "Mai avem foarte puţine camere libere pentru week-end!"

Litoralul, la turație maximă! "Mai avem foarte puține camere libere pentru week-end!"

Luna iulie a început cu hotelurile și pensiunile de la mare pline de turiști. Deja pentru week-end nu prea mai sunt locuri libere, iar distracția este pentru toate gusturile și pentru toate vârstele.„Litoralul și-a intrat în normalitate deja, mai avem foarte puține camere libere pe zona de week-end, la ora aceasta litoralul este plin, este un succes pentru hotelieri. Asta și pentru că s-au făcut investiții majore, mai ales în renovări. Hotelierii au învățat că nu pot să își crească circulația turistică fără să vină an de an cu îmbunătățiri. Serviciile s-au îmbunătățit, de asemenea. La ora aceasta, putem spune că, dacă facem comparații cu vecinii bulgari, acestea sunt favorabile pentru noi. Ar trebui să existe totuși și o relaxare fiscală pe zona de investiții, așa cum au bulgarii și turcii, de exemplu. Cred că putem fi mândri de ceea ce realizăm acum pe litoralul românesc. Vom continua să facem investiții”, a declarat Nicolae Bucovală, președintele Asociației Patronale Mamaia, citat de Agerpres.Acesta susține că Mamaia rămâne stațiunea „cea mai zgomotoasă” datorită cluburilor de noapte, iar sudul litoralului este zona mai liniștită.„Avem stațiuni care cresc de la an la an, precum Venus, unde investițiile sunt puternice. În stațiunile din sudul litoralului s-a păstrat și zona verde, dar avem nevoie de reînființarea parcurilor din aceste stațiuni. Sper ca noile autorități locale, noii primari să înțeleagă cererile noastre, sper ca denumirile de stațiune de interes național să se respecte cu strictețe”, a mai spus Nicolae Bucovală, care este și un important investitor român de pe litoral.Cei mai mulți turiști străini care vin în mod organizat în Mamaia, pe chartere, sunt din Israel, dar există cereri importante și pe relația Polonia.Conform președintelui Asociației Patronale Mamaia, prețurile la recepție sunt cu cel puțin 20 la sută mai mari decât prețurile de contract cu tur-operatorii. În Mamaia, de exemplu, prețurile de contract pentru o cameră dublă încep de la 200 lei cu mic dejun inclus.