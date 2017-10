Listele de aşteptare "îngenunchează" constănţenii. "Până primesc o proteză, mor"

Listele de așteptare "îngenunchează" constănțenii. "Până primesc o proteză, mor"

Foarte mulți constănțeni și în special bătrâni stau luni de zile cu dureri groaznice la genunchi sau șold și așteaptă cu sufletul la gură protezele, cu ajutorul cărora ar putea merge din nou sau s-ar deplasa mult mai ușor.Singura soluție de a li se mai ameliora durerile este ca ei să-și cumpere singuri niște proteze, doar că prețul unui astfel de dispozitiv depășește cu mult bugetul bieților pensionari.Deși s-a prezentat în primăvară la spital ca să primească o proteză, Ileana Dobrinaș a fost pusă pe lista de așteptare în cadrul Programului Național de Endoprotezare, urmând ca abia peste câteva luni să fie programată, efectiv, pentru intervenția în sine.Femeia ne-a mărturisit, cu lacrimi în ochi, că în toate aceste luni a trăit un coșmar și că starea i s-a înrăutățit de la o zi la alta. „Până primesc o proteză, mor, și-așa am peste 70 de ani. Dacă aveam bani, o cumpăram de mult, dar în condițiile în care pensia abia îmi ajunge ca să-mi plătesc dările către stat și mâncare, în aceste condiții nu pot face altceva decât să aștept, neputincioasă, salvarea…”, ne-a declarat femeia. Partea proastă este că mulți alți pacienți se află exact în aceeași situație.Drept urmare, cei mai mulți sunt nevoiți să aștepte proteza gratuită pentru că nu își permit să o cumpere, mai ales că un astfel de dispozitiv costă cinci mii de lei. „Eu am mers, inițial, la Spitalul Clinic Județean de Urgență, dar când am auzit că trebuie să aștept câteva luni, am renunțat. Între timp, cu ajutorul copiilor, mi le-am cumpărat și m-am dus la Spitalul Militar. Este adevărat că a trebuit să dau 5.000 lei pe una singură și cum a fost nevoie pentru ambele picioare, nota de plată a fost, de 10.000 lei. Spre fericirea mea, am fost ajutată financiar să mi le cumpăr, dar nu sunt mulți care se află în situația mea”, ne-a declarat Anica B., o bătrânică pe care am întâlnit-o, ieri, pe holurile spitalului, acolo unde face acum tratamente de recuperare pentru coloană.Activitatea de protezare a pacienților este în prezent acoperită de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Ca urmare, toți pacienții care suferă de artroză, gonartroză, coxartroză sunt puși pe liste de așteptare. Altfel spus, există un Registru al pacienților cu liste de așteptare, dar și un Registru al pacienților protezați.Oamenii trebuie să știe că, în mod normal, nu plătesc niciun fel de cost suplimentar, costul integral al protezei fiind decontat de programul național. Fiecare spital primește o sumă de bani, spitalul fiind cel care-și organizează procedura, adică unele spitale cumpără numai proteza, alții cumpără și toate accesoriile tot din banii de program.De știut că acei pacienți care își cumpără proteze nu își vor mai putea recupera banii, întrucât CJAS nu poate deconta retroactiv. Mai mult decât atât, pacienții trebuie să înțeleagă că CNAS decontează numai anumite tipuri de proteze, în general suficiente pentru a acoperi 90% din patologia medicală existentă. Desigur, câteodată, bolnavii au nevoie de implanturi mult mai complexe și mai costisitoare, care nu pot fi decontate. O altă situație apare atunci când pacientul vrea o proteză mult mai performantă, decât cea existentă în program. În astfel de cazuri, pacientul este nevoit să achite intregral contavaloarea protezei.Șeful secției Ortopedie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, dr. Alexandru Șerban, ne-a declarat că indicația de protezare apare atunci când durerea este foarte mare. „Oamenii au nevoie de proteze pentru artrozele de șold și genunchi de care suferă. Practic, intervențiile sunt efectuate atunci când articulațiile sunt efectiv distruse și nu mai există cartilaj, iar durerile au devenit insuportabile, singura soluție fiind doar schimbarea articulațiilor. În acest fel, problema lor de sănătate se rezolvă 100%, persoanele operate putând merge foarte bine după intervenții, chiar și bătrânii. Acest tip de operații sunt foarte des efectuate în întreaga lume, iar la noi în spital avem numeroși pacienți cu acest diagnostic”, a explicat specialistul.