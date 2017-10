Liste de aşteptare la cantina săracilor

Liste de așteptare la cantina săracilor

Vin în fiecare zi, la prânz, se așează cuminți la coadă și așteaptă cu sufertașele în mână să-și primească porția de mâncare. Sunt sărmanii Constanței, o mică parte dintre ei, am putea spune chiar sărmanii fericiți ai Constanței, cei care își iau zilnic mâncarea de la cantina săracilor. În fiecare zi, la cele două cantine administrate de Primăria Constanța primesc mâncare aproape 850 de oameni. Cantina de pe strada Constantin Brătescu, în zona Pieței Griviței, cu o capacitate de 400 de locuri, are, în prezent, peste 370 de beneficiari pe zi. Pe măsură ce se vor finaliza anchetele sociale vor mai incluse și alte persoane. Cantina de la Palazu Mare este la capacitate maximă și are 450 de beneficiari. „În Palazu Mare sunt toate locurile ocupate și este deja o listă de așteptare. Așteptăm să se mai elibereze locuri pentru a introduce alte persoane. Deja avem înscriși 27 de beneficiari”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniela Drecșan, directorul Serviciului de Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Constanța. Potrivit acesteia, conform hotărârilor Consiliului Local, beneficiază de ajutorul alimentar zilnic persoanele în vârstă de peste 60 de ani, cu pensii sociale, persoanele cu diferite dizabilități, familiile fără venituri și familiile cu copii mulți. Anchetă socială pentru beneficiari Dosarele se depun la sediul Serviciului din strada Amzacea, iar ajutorul se acordă numai după efectuarea unei anchete sociale. „Toate dosarele sunt analizate în cadrul unei anchete sociale. Criteriile de selectare a beneficiarilor sunt stricte. Se verifică fiecare caz în parte și abia apoi se stabilește dacă persoana respectivă poate beneficia de acest ajutor”, a mai explicat Daniela Drecșan. Hrana se ridică zilnic, iar prezența este obligatorie. În cazul în care beneficiarul nu se poate deplasa poate trimite aparținătorul, dar numai după ce se comunică în scris identitatea acestuia. Persoanele care lipsesc trei zile consecutiv fără să anunțe își pierd locul. O masă caldă și una rece Conform Legii cantinelor, sărmanii primesc două mese pe zi, una caldă, prânzul, și una rece, cina. Distribuirea hranei începe de la ora 12,00. Cu toate acestea, oamenii se strâng mult mai devreme în fața cantinei, formând cozi pe două-trei rânduri. Deși sunt jenați de situație, mulți dintre beneficiari cred că este mai rușinos să cerșească de la oameni, pe stradă, un ban pentru o pâine, decât să vină la cantină să primească o masă caldă. „Nu am pensie și nici copii care să mă întrețină. Stau împreună cu o soră care are pensie socială. Ea nu primește mâncare, dar împărțim porția mea. Mai greu e la sfârșit de săptămână, că este închisă cantina”, ne-a povestit o bătrânică. Meniul de ieri a inclus ciorbă de legume și fasole bătută cu cârnați.