LISTA RUŞINII! Ruinele Constanţei pentru care se propune supraimpozitarea (I)

Nu sunt de acord cu supraimpozitarea, când ai cumpărat casa ai plătit un impozit pentru casa teren, deci impozitarea anuala e ilegala, in Ungaria se plătește impozitul la cumpărare nu in fiecare an si acum si supraimpozitare. Ce nu mai are primăria terenuri sa mai facă băieții deștepți niște blocuri intre case sau in zone bune. Ce dacă eu stau pe o stradă care nu este asfaltată de 22 de ani plătesc mai puțin impozit de cel de pe strada alăturată care are strada asfaltată. Are bani si nu vrea sa o renoveze da, se poate da la început un avertisment si apoi o supraimpozitare, parcă PSD vrea sa înainteze legea clementei. Dar dacă nu are bani si trăiește la limita cu banii ce poate sa facă sa vândă sau sa moară, casa din imagine este una veche si aceasta are alt regim si trebuie restaurată deci mai multi bani. Poate faceți o galerie foto si cu străzi neasfaltate mai vechi de 10 ani și de ce nu s-au asfaltat, că plângeri si rezolvări am văzut numai în cartiere noi unde sau mutat numai consilieri ai primăriei.