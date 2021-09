Lista cu rechizitele școlare esențiale pentru începutul școlii

Indiferent dacă anul acesta școala se face din nou într-o sală de clasă, complet online sau printr-un model hibrid, copiilor nu trebuie să le lipsească câteva rechizite școlare esențiale.Pe măsură ce familiile se pregătesc de începerea școlii, există așadar anumite articole pe care fiecare elev ar trebui să le aibă pe lista de cumpărături pentru „back to school”. Așadar, oricare ar fi planurile autorităților pentru desfășurarea școlii în acest an, această listă cuprinde toate lucrurile de bază pe care trebuie să le bifezi. De la măști de față la rechizite școlare pentru acasă și instrumente organizatorice, am adunat toate lucrurile necesare pentru a avea un an școlar fericit și sănătos.Organizarea unui loc de studiu la domiciliu, pentru învățământul la distanță, înseamnă aprovizionarea cu o serie de materiale școlare de bază la care copilul tău ar avea acces în mod normal la școală. Această listă poate depinde de vârsta elevului. Cu toate acestea, este util să te organizezi și să ai un loc stabilit pentru creioane, pixuri, ascuțitoare, capsator, perforator, foarfece, calculator, scotch, bandă de măsurare, foldere, hârtie și poate niște articole de artizanat de bază.Cel mai probabil va trebui să faci loc și pentru cărți și alte instrumente de învățare, cum ar fi hărți și dicționare. Am inclus câteva alte rechizite la domiciliu pe care le-am găsit utile în timpul școlii la distanță anul trecut.Configurarea mobilierului potrivit poate ajuta elevul să aibă un an școlar de succes. Alegerea biroului potrivit este o parte importantă a oricărui mediu potrivit pentur învățare. Biroul oferă o suprafață frumoasă pe care să așezi un laptop, un computer sau cărți și are sertare pentru depozitare.Dacă nu ai suficient spațiu, un birou de colț poate fi util, în timp ce un birou portabil poate transforma canapeaua într-un loc confortabil pentru a studia.Dacă școala face e-learning, probabil copilul va petrece mult timp stând într-un singur loc. Pentru a petrece opt ore într-o sală de clasă virtuală este nevoie de un scaun confortabil. Caută unul care are o amortizare excelentă, este reglabil și oferă suport lombar.O concepție greșită despre învățarea la distanță este că copilul va putea face toate temele școlare pe cale electronică. Deși luarea notițelor pe computer poate fi mai rapidă, studiile au arătat că notițele scrise de mână pot îmbunătăți învățarea și memorarea și, prin urmare, sunt benefice pentru performanța generală a elevului în școală.Manuale, încărcătoare, consumabile, foi de lucru, hârtie; copiii folosesc o grămadă de lucruri. Începe anul școlar organizat, creând un loc organizat de depozitare cu o serie de coșuri sau containere.Dacă școala nu îți oferă un laptop, acum este momentul să faci această achiziție. Un laptop este esențial pentru școala online, deși poate fi înlocuit și cu o tabletă. Cu toate acestea, poate fi mai ușor de scris temele pe un computer sau laptop.Copiii tăi împărtășesc același spațiu de lucru? Căștile care anulează zgomotul îi vor ajuta să se concentreze prin eliminarea distragerilor exterioare.Indiferent dacă copilul se întoarce la școală sau rămâne acasă, un rucsac cu spațiu pentru laptop, cărți și alte consumabile se va dovedi util atunci când copilul vizitează un coleg pentru o sesiune de studiu.S-ar putea să nu putem călători în întreaga lume încă, dar cel puțin le putem copiilor lumea și le putem identifica țările și gândi dincolo de granițele locale cu un glob pământesc așezat pe biroul lor de acasă.De la măști deja create pentru copii cu diverse personaje din desene animate, la cele Do-It-Yourself pe care le poți crea tu acasă, există o mulțime de măști de față din care poți alege. Fiecare copil ar putea avea nevoie de mai multe măști pentru a merge la școală, în cazul în care una este murdară, se rupe sau se pierde.