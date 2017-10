Lista câştigătorilor Media Music Awards 2016: Carla’s Dream, cele mai multe trofee

Lista câștigătorilor Media Music Awards 2016: Carla’s Dream, cele mai multe trofee

Ştire online publicată Vineri, 16 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Media Music Awards 2016, singura gală de premii muzicale din România acordate pe baza difuzărilor radio-TV, și-a desemnat câștigătorii, iar Andra și Carla’s Dreams sunt artiștii anului în România. Decernarea premiilor de anul acesta i-a adus Andrei patru trofee, iar Carla’s Dreams a cucerit șapte din cele 18 premii.Cea de-a cincea ediție a premiilor Media Music Awards a avut loc aseară, la Sibiu. Peste 30 de artiști români au cântat pe scena din Piața Mare, în fața a aproximativ 40.000 de oameni. Unii dintre ei au profitat de această ocazie specială pentru a lansa piese noi: Adrian Sînă, Lidia Buble, Dorian Popa, Randi, Lora și Voltaj. Spectacolul a fost prezentat de Connect-R și Lora.Trupa Carla's Dreams a dominat seara, câștigând sapte trofee. Potrivit adevarul.ro, Andra a fost desemnată cea mai de succes artistă (Best Female). Andra este singura artistă care a câștigat premii în fiecare dintre cele cinci ediții ale galei Media Music Awards.Best Female – AndraBest Male – SmileyBest Featuring – Delia & Deepcentral – „Gura ta“Best New Artist – MihailBest Group – Carla’s DreamsBest Song (Cea mai difuzata melodie) – Carla’s Dreams – „Te rog“Fastest Nr.1 (Cea mai rapidă ascensiune către prima poziție) – Andra feat. Cabron – „Niciodată să nu spui niciodată“Fans Like Award – AndraKiss FM Award – What’s up – „Bine“Most Wanted Artist (Cel mai votat artist) – Carla’s DreamsMedia Forest Award (Cea mai indelunga stationare pe primul loc) – Carla’s Dreams – „Te rog“Best Video – Carla’s Dreams – „Te rog“Best Label – Cat MusicBest Youtube – Carla’s Dreams – „Sub pielea mea“Winter Hit – Carla’s Dreams – „Te rog“Spring Hit – Delia & Deepcentral – „Gura ta“Best Fan – Florin Scrob (Cel mai înfocat fan al Andrei)Summer Hit – Vescan feat. Florin Ristei – „Las-o“În acest an se vor acorda în premieră, post eveniment, de către fani, alte două premii: Best Look și Best Show MMA 2016, scrie romaniatv.net