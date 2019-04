Linia turistică CiTy Tour, reintrodusă în Constanţa şi Mamaia, în mini-vacanţa de Paște

Linia turistică CiTy Tour, reintrodusă în Constanța și Mamaia, în mini-vacanța de Paște

Dacă rămâneți în oraș în mini-vacanța de Paște și 1 Mai, nu ratați o plimbare cu autobuzele etajate, prin Port, Constanța și stațiunea Mamaia.Începând de vineri, 26 aprilie, și până pe 5 mai, Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța va reintroduce în circulație linia turistică CiTy Tour. Traseul este același ca și anul trecut, pe principiul Hop On - Hop Off. Astfel, plecarea se face de la Gara CFR, spre Piața Far, Poarta 5 Portul Constanța, Silozurile Saligny (incinta Port), Cuibul Reginei (incinta Port), Portul Turistic Tomis, apoi pe bulevardul Elisabeta, strada Termele Romane, strada Negru Vodă, strada Mircea cel Bătrân, bulevardul Mamaia, până la Tabăra Turist (Hotel Caraiman) din stațiunea Mamaia.Autobuzele etajate vor circula zilnic, între orele 10 și 18.„Autobuzele CiTy Tour includ în ruta lor 100 de obiective turistice importante din orașul Constanța și din stațiunea Mamaia: Silozurile Anghel Saligny, Vechea Bursă Maritimă, Gara maritimă, Cuibul Reginei, Muzeul de Istorie și Arheologie, Edificiul roman cu mozaic, Moscheea Carol I, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul turistic «Tomis», Delfinariul, Satul de Vacanță, Cazinoul din Mamaia și altele, pe care vă invităm să le descoperiți. În plus, toate aceste atracții turistice sunt disponibile pe orice telefon prin aplicația «CiTy Tour Constanța». Ca noutate, începând de anul acesta, aplicația «CiTy Tour Constanța» se poate instala și pe telefoanele cu sistem de operare iOS”, explică reprezentanții RATC Constanța.Tarifele pentru linia turistică rămân neschimbate, deocamdată, un tur fiind 3 lei, iar un tur cu coborâri și urcări repetate - 5 lei.