Licitaţii online de utilaje - avantaje pentru dealeri dar şi pentru cumpărători

Licitații online de utilaje - avantaje pentru dealeri dar și pentru cumpărători

Ştire online publicată Marţi, 19 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Contextul economic actual este unul destul de restrictiv, în special în ceea ce privește sectorul industrial. Un fapt care se întâmplă frecvent și care uneori împiedică evoluția pe acest domeniu este reprezentat de imposibilitatea reînnoirii tehnologiilor de fabricație și de actualizare la tot ceea ce înseamnă nou, de ultimă generație. Costurile ridicate sunt principalul motiv în acest sens și totuși industriașii găsesc soluții care să asigure susținerea sectorului și chiar evoluția, chiar dacă dezvoltarea are loc într-un ritm mai lent.Alternativa achizițiilor de utilaje, echipamente, instrumente și chiar linii întregi de producție prin intermediul e-commerce-ului a devenit soluția actuală optimă. În ciuda unor concepții greșit formate, o astfel de alternativă aduce multiple avantaje, în egală măsură pentru vânzători, pentru cumpărători sau pentru intermediari. Chiar dacă utilajele comercializate într-un astfel de sistem - prin vânzare directă sau licitație - sunt din categoria celor second hand, atuurile se păstrează și sectorul industrial are parte de o serie de beneficii.Există situații în care imposibilitatea continuării producției sau prelucrării duce la sistarea activității pe întregi linii industriale. În astfel de cazuri, utilajele rămân încadrate la categoria stocurilor greu vandabile, generand costuri suplimentare cu depozitarea, întreținerea și reparațiile.Un astfel de neajuns este înlăturat de posibilitatea scoaterii acestora la licitație, pe platforme de e-commerce ce oferă o astfel de facilitate. Sistemul de licitație mai aduce un avantaj: oportunitatea de a obține cel mai bun preț posibil, în urma concurenței doritorilor.Concepțiile greșit formate menționate anterior se referă la simplul fapt că termenul de "second hand" este asociat cu un nivel calitativ inferior. Departe de adevăr o astfel de idee, în condițiile în care cumpărătorii au un avantaj real din achiziția utilajelor prin licitație, chiar și în regim second hand.Sistemul de funcționare al licitațiilor de utilaje este un segment foarte bine organizat. Evaluarea echipamentelor se face de către experți avizați în domeniu, pentru a se putea stabili un preț de pornire real și echitabil. Adițional, eventuala neîncredere legată de nivelul calitativ este înlăturată prin detalii tehnice complete, fotografii detaliate și chiar videoclipuri cu utilajele în stare de funcționare, oferite de platformele de licitații online. La cererea cumpărătorului, astfel de utilaje pot fi chiar inspectate, pentru un plus de siguranță și o alegere conformă cu orice preferințe.Diversitatea produselor oferite prin licitații online reprezintă un alt avantaj pentru cumpărători. Dacă luăm ca exemplu Surplex - unul dintre liderii de nivel european și mondial în materie de licitații online de utilaje, diversitatea echipamentelor oferite este cuvântul cheie. Doritorii pot găsi mașini de frezat, de furniruit, de aplicat cant, fierăstraie circulare de vânzare la Surplex și multe alte utilaje destinate prelucrării lemnului, alături de strunguri, centre de prelucrare CNC și diverse alte echipamente pentru prelucrarea metalelor.Prin toate aceste atuuri oferite în egală măsură cumpărătorilor, vânzătorilor și intermediarilor în tranzacții de utilaje și echipamente second hand, platformele de licitații online ajung să fie tot mai căutate. Disponibilitatea crescută a utilajelor le recomandă ca o soluție mult mai accesibilă, comparativ cu cheltuielile ridicate ocazionate de achiziții de utilaje și echipamente noi. Industria, sectorul de prelucrare și producție și chiar cel de construcții au astfel o susținere suplimentară, în condițiile economice actuale, nu tocmai favorabile din punct de vedere financiar.