Liceul Agricol, pe lista neagră. Primarul spune că trebuie desființat, directorul îl contrazice

În urmă cu un an de zile, ministrul Turismului de atunci, Mircea Titus Dobre, arunca bomba că are în vedere desființarea Liceului Agricol Palas, actualmente Colegiul Tehnic „Pontica”, pentru a-l transforma în centru de formare pentru personalul din turism. Între timp, a venit alt ministru, însă ideea desființării unității de învățământ nu a fost abandonată de autoritățile locale.Primarul Decebal Făgădău susține că transformarea Liceului Agricol Palas în centru de pregătire pentru angajații de pe litoral ar fi benefică atât turismului, cât și pieței de muncă din Constanța.„Oameni buni, Liceul Agricol Palas nu-și găsește locul în Constanța. Este extrem de important să avem competențe în agricultură, dar trebuie să înțelegem că astăzi realitatea sună în felul următor: nimeni de la țară nu-și permite să-și trimită copilul la Constanța deoarece este un oraș scump față de zonele din județ. Sunt licee în tot județul. Noi chiar avem nevoie de forță de muncă din turism și dacă este un singur lucru bun în această criză de personal, mă bucur că, dintr-o dată, mai mulți operatori economici sunt alături de noi în acest demers de reconfigurare. Vom avea discuții cu reprezentanții Guvernului, să vedem dacă mai reprezintă o prioritate, dacă nu, vom căuta soluții la nivel local și județean, ba chiar la nivel regional, ba chiar la nivel de complementaritate cu zona montană. Pentru că peste tot este această problemă. Și chiar noi astăzi trăim doar într-o sezonalitate în economia turismului, aceeași problemă o au și cei de la munte. Și cred că împreună putem să le asigurăm oamenilor măcar o proiecție pe termen mediu și lung că-și vor găsi vara de muncă la mare, iarna de muncă la munte, că e nevoie de ei, că e nevoie de toate aceste meserii onorabile și respectabile. Nivelul veniturilor s-a cam egalizat, pe unele domenii. Dacă ai câștigat o anumită sumă de bani în Marea Britanie și dacă scazi cheltuielile și costul vieții vei vedea că la sfârșitul lunii ceea ce îți rămâne este comparabil cu ceea ce îți rămâne într-o stațiune de top așa cum este Mamaia sau într-o stațiune montană”, este de părere edilul Constanței.„De 12 ani nu mai avem specializare pe agricultură!“Directorul Colegiului Tehnic „Pontica”, prof. Vasile Anghel, îl contrazice însă pe primar și spune că liceul pe care îl conduce nici măcar nu mai are de ani de zile specializare pe agricultură și pregătește chiar lucrători în turism.„Eu nu mai înțeleg nimic. Primarul nu știe că de 12 ani noi nu mai avem specializări legate de agricultură. Noi avem specializări de asistent veterinar și tehnician în turism. De anul trecut am vorbit cu ministrul Dobre și i-am explicat. El a recunoscut că nu știa și a înțeles. Dar credeam că am scăpat de povestea asta. Pentru specializarea veterinară suntem singurii din sud-estul țării. Avem copii din Brăila, Ialomița, chiar și de la Caracal. Avem 80 de copii în cămin, iar toată baza noastră materială de 4,6 hectare este foarte bine administrată și întreținută. Anul acesta am avut și rezultate deosebite la olimpiade. Două eleve au luat premiul al treilea, respectiv premiul al patrulea la faza națională a olimpiadei de tehnologii, la specializarea veterinară. Nu ai cum să desființezi un lucru gata făcut!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Vasile Anghel.Potrivit acestuia, în Colegiul Tehnic „Pontica”, sunt școlarizați, în prezent, 512 copii pe toate nivelurile de studii.„Avem solicitări cu duiumul de la agenți economici să le dăm elevi. Au ajuns să mă roage să-i dau carte de muncă de la 16 ani. Toți absolvenții noștri se angajează de pe băncile liceului sau imediat după ce termină. Avem medici veterinari care le oferă salarii de 2.000 de lei în mână, chiar de la angajare, cazare, mașină de serviciu, numai să aibă cu cine lucra. Pentru anul școlar 2018 – 2019, formăm o clasă de asistent veterinar și o clasă de tehnician în turism. Ambele sunt meserii de viitor. Dar cum să mai vină copiii dacă primarul ne face așa reclamă, că ne desființăm. Părinților le e teamă că nu vor avea continuitate, că cine știe pe unde vor ajunge. Eu sper din totul sufletul să nu se concretizeze nimic. Este păcat de liceul acesta cu tradiție. Mai avem puțin și împlinim 50 de ani de activitate. Aici s-au format oameni valoroși ai Constanței”, a mai spus directorul Liceului Agricol Palas.