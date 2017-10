"Let’s be ECO!". Elevii Şcolii nr. 1 Lumina au câştigat 15 laptopuri

"Let’s be ECO!". Elevii Școlii nr. 1 Lumina au câștigat 15 laptopuri

Elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 din localitatea Lumina se mândresc, astăzi, cu un laborator de informatică mai dotat decât multe din școlile de la oraș. Școlarii au câștigat concursul național Let’s be ECO! și au primit drept premiu 15 laptopuri.Competiția a fost organizată de „Let’s do it, România!”, în parteneriat cu Garda Națională de Mediu, și este dedicată școlilor din mediul rural. Concursul urmărește ca elevii să înțeleagă importanța protejării mediului înconjurător și a conservării resurselor. Prin această competiție, organizatorii și-au propus să ofere școlilor calculatoare pentru dotarea laboratoarelor de informatică.„Concursul s-a desfășurat în perioada 10 ianuarie - 30 aprilie 2017, iar «Let’s do it!» s-a ocupat de jurizarea lucrărilor. Printre câștigătorii acestei competiții, se numără și elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 din localitatea Lumina, județul Constanța, pe care îi felicităm pentru creativitatea pe care au dovedit-o în lucrările lor”, a declarat comisarul șef al Comisariatului Județean Constanța al Gărzii de Mediu, ing. Marian Cristian Râșnoveanu.În cursul zilei de ieri, comisarii constănțeni au înmânat premiile și, împreună cu reprezentanții comunei Lumina și conducerea școlii, au participat la instalarea calculatoarelor în laboratorul de informatică.