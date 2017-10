Let's Share & Care! 450 de copii vor primi haine, jucării şi alimente

Let's Share & Care! 450 de copii vor primi haine, jucării și alimente

În prima etapă a inițiativei „Let's Share & Care!", desfășurată în perioada 27 martie – 12 aprilie 2017, s-au strâns peste 2,6 tone de donații, printre care haine, încălțăminte, jucării, rechizite și scaune de birou. 450 de copii din 4 județe se vor bucura de darurile care îi vor ajuta să-și continue studiile. Comunitățile au fost selectate și vor fi monitorizate cu ajutorul Teach for Romania, partener “Let`s Do It, Romania!” în acest demers.42 de companii multinaționale, 6 unități de învățământ și peste 11 donatori individuali au contribuit cu donații pentru centrul de minerit urban "Let's Share & Care!". În total s-au strâns 1.800 de kilograme de haine, 257 de kilograme încălțăminte, 403 kilograme de jucării și 155 kg de rechizite. Pentru sortarea donațiilor și pregătirea pachetelor pentru copii, 26 de voluntari s-au implicat și au reușit să sorteze în 6 ore aproximativ o tonă de donații."Let's Share & Care!" a fost primim extrem de bine încă de la lansare. Am fost plăcut surprinși de numărul foarte mare de susținători, atât din mediul corporate, cât și persoane individuale, care și-au dorit să ajute și au participat cu donații. Există multe cereri să extindem proiectul și în afara Bucureștiului și luăm acest lucru în calcul la următoarele ediții. Mulțumim tuturor pentru implicare!” a declarat Andrei Coșuleanu, Project Manager "Let`s Do It, Romania!"."Let's Share & Care!" își propune să susțină printr-un mecanism sustenabil copiii din comunități sărace, cu o rată mare a abandonului școlar, dar și combaterea risipei prin refolosirea resurselor din comunități dezvoltate. Primele donații vor ajunge la copii și familiile acestora la sfârșitul lunii mai.„Prin această inițiativă, reducem din efectele sărăciei în viețile copiiilor cu care lucrăm și îi susținem să nu abandoneze școala. Ne dorim ca de la an la an să existe tot mai puțini copii care abandonează din cauză că nu au cu ce să se încalțe sau că le este foame. Prin astfel de parteneriate, susținem performanța în educație pe care Teach o propune și suntem mai aproape de îndeplinirea viziunii: „Opțiuni de viață prin educație de calitate pentru fiecare copil din România”, a declarat Corina Puiu, CEO Teach for Romania.O nouă ediție a proiectului "Let's Share & Care!" va avea loc în a doua jumătate a lunii iulie și își propune să dubleze numărul companiilor și voluntarilor implicați. Echipa „Let`s Do It, Romania!” își propune să extindă proiectul și din alte județe, Suceava, Iași, Cluj și Brașov fiind primele județe vizate. În anul 2017, "Let's Share & Care!" își propune să sprijine cu haine, încălțăminte, rechizite, jucării ș.a. peste 2000 de beneficiari.