Legiştii constănţeni vor să-şi „autopsieze“ şeful

Legiștii constănțeni vor să-și „autopsieze“ șeful

O parte a angajaților Serviciului Județean de Medicină Legală (SJML) Constanța reclamă o tensionare a relațiilor de muncă, stare de fapt care este întreținută de către actualul șef, Mihai Onciu. Situația creată poate că nu ar deranja pe nimeni. Totuși, ținând cont că de hotărârile celor care-și desfășoară activitatea acolo depinde viața multor persoane, care ar putea ajunge după gratii nevinovate, lucrurile devin foarte serioase. Sesizările cu privire la acest conflict au fost semnalate de 12 angajați, din cei 19 existenți, care, în urmă cu câteva zile, au depus un memoriu la Autoritatea de Sănătate Publică Constanța. În plângerea formulată de cei 12 angajați al SJML Constanța se reclamă că medicul legist șef Mihai Onciu ar avea „un mod ireverențios de a se adresa unor colegi de muncă, că amenință unele cadre medicale cu desfacerea contractelor de muncă fără să aibă motive întemeiate și că a modificat programul normal de muncă după bunul său plac”. Pe de altă parte, cei 12 contestatari mai semnalează că „orele suplimentare nu le sunt plătite cadrelor medii sanitare, iar pontajul medicilor este secretizat”. Dacă aceste reclamații par minore, lucrurile se complică atunci când este vorba despre falsificarea unor documente prin care banii publici ar fi manevrați după voința medicului Onciu. Pe lângă faptul că la mijlocul acestui an a apărut o nouă condică, iar cea veche a dispărut, Onciu mai este acuzat de fraudarea statelor de plată. Această posibilă infracțiune a ajuns deja în atenția procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care vor demara cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals și uz de fals în acte publice. Cu toate că situația posibilei fraudări este cunoscută de mai multe persoane, dar ținută la secret, cel care s-a hotărât să rupă tăcerea, deoarece nu dorește să fie părtaș la o posibilă infracțiune, este asistentul principal, Emil Alexiu, care, până în urmă cu câteva luni, întocmea și pontajele. În plângerea adresată procurorilor, Alexiu menționează că a observat inadvertențe între pontajul întocmit de el și cel care ajungea la spital, în sensul că acesta era modificat ulterior întocmirii, la rubrica dr. Onciu Mihai. În sprijinul suspiciunilor sale, asistentul spune că atunci când întocmea și semna pontajul, doctorul Onciu îi cerea pixul cu care scria, de unde se poate trage concluzia că acesta își completa, ulterior, după bunul plac, orele suplimentare. De asemenea, Emil Alexiu aduce la cunoștința anchetatorilor că a sesizat că pentru ziua alocată comisiei de expertiză psihiatrică, care se ține în fiecare zi de joi, Onciu este pontat șase plus șase ore și în unele cazuri plus două sau plus patru ore. În consecință, teoretic, medicul Mihai Onciu vine la serviciu la ora 8.00 și pleacă la ora 22.00. Și asta în timp ce el este angajat la SJML cu jumătate de normă, deoarece norma întreagă o are la Universitatea „Ovidius” din Constanța unde este șef de lucrări. În altă ordine de idei, se pare că medicul Onciu s-a pontat, de unul singur, chiar și cu 180 de ore suplimentare într-o singură lună, cu toate că, potrivit contractului colectiv de muncă durata maximă de muncă suplimentară, pe parcursul unei luni, este de maxim 32 de ore. Nici usturoi nu a mâncat nici gura nu-i miroase Contactat telefonic, medicul Mihai Onciu a negat, din start, orice suspiciune care planează asupra sa. El a declarat că nu a falsificat niciun stat de plată, însă a recunoscut că întocmește astfel de documente. Vizavi de orele suplimentare alocate peste limita admisă de lege, Onciu a spus că „un medic legist trebuie să fie la dispoziția organelor de anchetă 24 de ore din 24", însă nu a precizat de ce oamenii legii l-ar solicita numai pe el și nu și pe ceilalți colegi care, potrivit statelor de plată, nu depășesc cele 32 de ore admise. Totodată, el a negat că s-ar fi pontat vreodată cu 180 de ore suplimentare, însă a recunoscut că și-a trecut 130. „Toate aceste reclamații formulate de Alexiu nu sunt fondate și este o lucrătură la mijloc venită din partea fostului șef al SJML, medicul Ștefan Botez. De altfel, cu acest Alexiu am mai avut probleme “ a mai precizat Mihai Onciu. Pe de altă parte, în momentul în care medicului Onciu i s-a adus la cunoștință de către redactorii „Cuget Liber” că există un memoriu împotriva sa, semnat de 12 angajați, acesta s-a arătat destul de surprins. „Cred că este un fals acel memoriu despre care spuneți. Nu cred că există atâția colegi împotriva mea. Dacă memoriul este semnat de mai mult de jumătate din subordonații mei, este deja un semnal de alarmă și pentru mine” a mai spus Onciu. Onciu riscă să fie suspendat din funcție Despre starea de tensiune existentă la SJML Constanța, directorul executiv al Autorității de Sănătate Publică Constanța, Marius Enescu, a declarat : „Acolo este o tensiune în acumulare, iar conflictele lăsate nerezolvate cresc, în timp, ca un abces. Cei responsabili să ia măsuri sunt reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța”. De partea cealaltă, directorul spitalului, medicul Ioan Tiberiu Tofolean, a precizat că în scurt timp se va întruni o comisie de anchetă care va verifica toate aspec-tele semnalate împotriva doctorului Onciu. Una peste alta, până ce procurorii vor decide de partea cui este adevărul și vor da un verdict în ceea ce privește falsificarea statelor de plată, medicul Mihai Onciu riscă să fie suspendat din funcție până la finalizarea anchetei cu privire la conflictul de muncă existent. În altă ordine de idei, vizavi de orele suplimentare plătite medicului Onciu, peste cele admise de lege, surse din cadrul spitalului au declarat că au cunoștință și alți factori cu răspundere dar care au preferat să-și țină gura. Pe de altă parte, despre toate aceste abuzuri au fost informați și reprezentanții Ministerului Sănătății, Gărzii Financiară, Consiliului Superior de Medicină Legală precum și cei ai Inspecției Muncii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța.O parte a angajaților Serviciului Județean de Medicină Legală (SJML) Constanța reclamă o tensionare a relațiilor de muncă, stare de fapt care este întreținută de către actualul șef, Mihai Onciu. Situația creată poate că nu ar deranja pe nimeni. Totuși, ținând cont că de hotărârile celor care-și desfășoară activitatea acolo depinde viața multor persoane, care ar putea ajunge după gratii nevinovate, lucrurile devin foarte serioase. Sesizările cu privire la acest conflict au fost semnalate de 12 angajați, din cei 19 existenți, care, în urmă cu câteva zile, au depus un memoriu la Autoritatea de Sănătate Publică Constanța. În plângerea formulată de cei 12 angajați al SJML Constanța se reclamă că medicul legist șef Mihai Onciu ar avea „un mod ireverențios de a se adresa unor colegi de muncă, că amenință unele cadre medicale cu desfacerea contractelor de muncă fără să aibă motive întemeiate și că a modificat programul normal de muncă după bunul său plac”. Pe de altă parte, cei 12 contestatari mai semnalează că „orele suplimentare nu le sunt plătite cadrelor medii sanitare, iar pontajul medicilor este secretizat”. Dacă aceste reclamații par minore, lucrurile se complică atunci când este vorba despre falsificarea unor documente prin care banii publici ar fi manevrați după voința medicului Onciu. Pe lângă faptul că la mijlocul acestui an a apărut o nouă condică, iar cea veche a dispărut, Onciu mai este acuzat de fraudarea statelor de plată. Această posibilă infracțiune a ajuns deja în atenția procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care vor demara cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals și uz de fals în acte publice. Cu toate că situația posibilei fraudări este cunoscută de mai multe persoane, dar ținută la secret, cel care s-a hotărât să rupă tăcerea, deoarece nu dorește să fie părtaș la o posibilă infracțiune, este asistentul principal, Emil Alexiu, care, până în urmă cu câteva luni, întocmea și pontajele. În plângerea adresată procurorilor, Alexiu menționează că a observat inadvertențe între pontajul întocmit de el și cel care ajungea la spital, în sensul că acesta era modificat ulterior întocmirii, la rubrica dr. Onciu Mihai. În sprijinul suspiciunilor sale, asistentul spune că atunci când întocmea și semna pontajul, doctorul Onciu îi cerea pixul cu care scria, de unde se poate trage concluzia că acesta își completa, ulterior, după bunul plac, orele suplimentare. De asemenea, Emil Alexiu aduce la cunoștința anchetatorilor că a sesizat că pentru ziua alocată comisiei de expertiză psihiatrică, care se ține în fiecare zi de joi, Onciu este pontat șase plus șase ore și în unele cazuri plus două sau plus patru ore. În consecință, teoretic, medicul Mihai Onciu vine la serviciu la ora 8.00 și pleacă la ora 22.00. Și asta în timp ce el este angajat la SJML cu jumătate de normă, deoarece norma întreagă o are la Universitatea „Ovidius” din Constanța unde este șef de lucrări. În altă ordine de idei, se pare că medicul Onciu s-a pontat, de unul singur, chiar și cu 180 de ore suplimentare într-o singură lună, cu toate că, potrivit contractului colectiv de muncă durata maximă de muncă suplimentară, pe parcursul unei luni, este de maxim 32 de ore. Nici usturoi nu a mâncat nici gura nu-i miroase Contactat telefonic, medicul Mihai Onciu a negat, din start, orice suspiciune care planează asupra sa. El a declarat că nu a falsificat niciun stat de plată, însă a recunoscut că întocmește astfel de documente. Vizavi de orele suplimentare alocate peste limita admisă de lege, Onciu a spus că „un medic legist trebuie să fie la dispoziția organelor de anchetă 24 de ore din 24", însă nu a precizat de ce oamenii legii l-ar solicita numai pe el și nu și pe ceilalți colegi care, potrivit statelor de plată, nu depășesc cele 32 de ore admise. Totodată, el a negat că s-ar fi pontat vreodată cu 180 de ore suplimentare, însă a recunoscut că și-a trecut 130. „Toate aceste reclamații formulate de Alexiu nu sunt fondate și este o lucrătură la mijloc venită din partea fostului șef al SJML, medicul Ștefan Botez. De altfel, cu acest Alexiu am mai avut probleme “ a mai precizat Mihai Onciu. Pe de altă parte, în momentul în care medicului Onciu i s-a adus la cunoștință de către redactorii „Cuget Liber” că există un memoriu împotriva sa, semnat de 12 angajați, acesta s-a arătat destul de surprins. „Cred că este un fals acel memoriu despre care spuneți. Nu cred că există atâția colegi împotriva mea. Dacă memoriul este semnat de mai mult de jumătate din subordonații mei, este deja un semnal de alarmă și pentru mine” a mai spus Onciu. Onciu riscă să fie suspendat din funcție Despre starea de tensiune existentă la SJML Constanța, directorul executiv al Autorității de Sănătate Publică Constanța, Marius Enescu, a declarat : „Acolo este o tensiune în acumulare, iar conflictele lăsate nerezolvate cresc, în timp, ca un abces. Cei responsabili să ia măsuri sunt reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța”. De partea cealaltă, directorul spitalului, medicul Ioan Tiberiu Tofolean, a precizat că în scurt timp se va întruni o comisie de anchetă care va verifica toate aspec-tele semnalate împotriva doctorului Onciu. Una peste alta, până ce procurorii vor decide de partea cui este adevărul și vor da un verdict în ceea ce privește falsificarea statelor de plată, medicul Mihai Onciu riscă să fie suspendat din funcție până la finalizarea anchetei cu privire la conflictul de muncă existent. În altă ordine de idei, vizavi de orele suplimentare plătite medicului Onciu, peste cele admise de lege, surse din cadrul spitalului au declarat că au cunoștință și alți factori cu răspundere dar care au preferat să-și țină gura. Pe de altă parte, despre toate aceste abuzuri au fost informați și reprezentanții Ministerului Sănătății, Gărzii Financiară, Consiliului Superior de Medicină Legală precum și cei ai Inspecției Muncii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța.