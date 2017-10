Legea antifumat se MODIFICĂ radical! Se va putea fuma în spaţiile închise

Legea antifumat se MODIFICĂ radical! Se va putea fuma în spațiile închise

Legea antifumat va fi modificată. Au fost aprobate două amendamente propuse de deputatul Daniel Fenechiu, și care presupun modificarea definiției de spațiu închis, dar și permisiunea de a se fuma în spații închise.Astfel, spațiul public închis este cel încadrat de pereți de jur împrejur, și nu de doi pereți cum era până acum. În plus, se va putea fuma în spațiile separate, complet izolate și inscripționate special, precum și pe terase exterioare amenajate în acest scop, scrie B1 TV.Se schimbă legea antifumat: Spațiu închis este cel cu patru pereți și nu cu doi“Cele două amendamente repară niște erori din lege. Legea definea spațiul public închis ca fiind acel spațiu care avea acoperiș sau tavan și doi pereți. Practic, această reglementare făcea ca pe nicio terasă care avea două laterale prevăzute pentru a opri vântul și mutarea scrumului de pe o masă pe alta să se poată fuma. Am venit cu o propunere împreună cu câțiva colegi, cu Rodica Tănase, cu Răzvan Miron, în care am definit spațiul închis cum este un spațiu închis: încadrat de pereți de jur împrejur. Astfel, o terasă care are trei pereți și are un front liber nu mai este spațiu public închis, așa cum este în toată Europa”, a declarat Fenechiu pentru Știrile B1 TV.Cel de-al doilea amendament admis permite fumatul în spații separate, complet izolate și special inscripționate.Asta înseamnă că, de exemplu,. un restaurant în care nu se fumează, că nu se fumează în niciun restaurant, poate să-și facă o terasă exterioară, prevăzută cu trei pereți, în care să se fumeze.Deputatul Daniel Fenechiu a declarat că nu dorește ca modificările să afecteze în vreun fel nefumătorii.“Vreau să vă precizez că sensul în care am făcut aceste modificări nu a fost în niciun mod, n-a avut niciun mod în vedere în care să afecteze în vreun fel nefumătorul. Pentru că eu cred că nefumătorul trebuie să fie protejat, nu trebuie să respire aerul sau noxele emise de țigara mea. Însă, pe de altă parte, cred că și fumătorii au dreptul la viicul lor, respectiv la viciul fumatului, fără să deranjeze nefumătorii”, a mai spus Fenechiu.