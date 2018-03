Legea anti-bormaşină! Amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă liniştea vecinilor

Legea anti-bormașină! Amenzi usturătoare pentru cei care nu respectă liniștea vecinilor

Vine week-end-ul și, dacă nu ți-ai terminat încă reparațiile prin apartament, trage tare și fă-le acum. În curând, nu vei mai putea nici măcar să dai cu aspiratorul de teamă că vecinul te va reclama că îl deranjezi și, pe deasupra, riști și o amendă usturătoare.Senatorii au adoptat, zilele trecute, Legea zgomotului, menită să-i pedepsească pe cei care strică liniștea vecinilor lor, fie că fac lucrări în casă ori dau muzica prea tare, fie că este vorba despre șantiere, cluburi sau alte activități economice care produc zgomot.„În fiecare dimineață, vecinul de sub mine ascultă știrile la maximum. Nu știu, probabil că așa se trezește el mai bine, dar așa mă trezește și pe mine și cred că și pe ceilalți vecini. Uneori, când am treabă de dimineață, nu mă deranjează, din contră, în timp ce mă spăl pe dinți aflu și ce s-a mai petrecut peste noapte, mă pun la curent cu noutățile, dar în week-end chiar este deranjant. I-am mai spus, mai în glumă, mai în serios, că aud și eu știrile de la televizorul lui, dar pare că nu înțelege apropoul. Ce-ar fi acum să îi trimit poliția la ușă să îl amendeze?”, ne spune, glumind, un constănțean exasperat de obiceiurile și urechile tari ale vecinului tău. Însă, astfel de povești, care mai de care mai haioase sau mai dramatice, am trăit fiecare dintre cei care locuim la bloc.Noua propunere legislativă, ce urmează să fie aprobată și de Camera Deputaților înainte de a intra în vigoare, vizează amenzi contravenționale dacă în locuința persoanei care depune plângere nivelul depășește 35 de decibeli. Astfel, sunt prevăzute limite de zgomot maxim admisibile în locuințe și în instituții publice, iar agentul constatator are obligația de a măsura nivelul zgomotului cu ajutorul unui sonometru omologat și verificat metrologic. Amenzile menționate sunt de la 200 până la 1.500 de lei, cu posibilitatea majorării cu jumătate în cazul repetării contravențiilor.Practic, constituie contravenție „tulburarea fără drept a liniștii persoanelor din locuințe sau alte imobile cu funcțiuni echivalente locuirii, între orele 7.00 și 14.00, și 16.00 și 23.00, de către orice persoană, prin depășirea nivelului de presiune acustică de 35 decibeli, măsurat în interiorul locuinței sau al imobilului persoanei vătămate, în camera indicată de aceasta, cu ferestrele închise, ca urmare a producerii de zgomote, larmă, strigăte, țipete ori alte manifestări similare, a folosirii oricărui aparat, obiect ori instrument muzical sau prin realizarea de lucrări de construcții, reparații, amenajare, renovare ori altele asemenea, cu excepția lucrărilor care au caracter urgent”.Tot contravenție constituie și depășirea nivelului de presiune acustică de 30 decibeli în locuințe, între orele 14.00 și 16.00, și 23.00 și 7.00, măsurat în condiții similare.O altă prevedere stabilește ca, atunci când măsurarea zgomotului nu se poate realiza din cauze ce țin de caracteristicile mijlocului tehnic, ale procedurii de măsurare sau de natura zgomotului produs, constatarea contravențiilor se va face pe baza propriilor simțuri ale agentului constatator.Contravențiile privitoare la tulburarea prin zgomot a liniștii publice pot fi constatate nu doar de către ofițerii sau agenții de poliție, ci și de către primar, împuterniciții acestuia, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii din Jandarmerie, polițiștii de frontieră. Cu alte cuvinte, amenzile pot fi aplicate și de Poliția locală.Conform portalului de sănătate webmd.com, o conversație normală poate ajunge la 60 de decibeli, foșnetul frunzelor, muzica în surdină și șoaptele au în jur de 30 de decibeli, iar zgomotul tipic într-o locuință se situează în jurul a 40 de decibeli. Deci, limita stabilită prin lege este aproape imposibil de respectat, mai ales în condițiile în care apartamentele sunt de multe ori foarte prost antifonate și zgomotele de la vecini sunt auzite foarte clar.Mai mult decât atât, se pare că numai frigiderul produce între 32 și 47 de decibeli, aspiratorul scoate, în medie, 75 de decibeli, iar o mașină de tăiat iarba face în jur de 90 de decibeli. Potrivit specialiștilor, sunetele de peste 85 de decibeli pot provoca pierderea auzului, dacă este vorba despre o perioadă de expunere mai îndelungată.