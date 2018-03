LECŢIE DE VIAŢĂ! Doamna Ioana are 73 de ani, 10 nepoți și vine voluntar ca să aibă grijă de bebelușii abandonați

LECȚIE DE VIAȚĂ! Doamna Ioana are 73 de ani, 10 nepoți și vine voluntar ca să aibă grijă de bebelușii abandonați

Ştire online publicată Joi, 15 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

“Avem voie să facem asta în România? Îmi poate da cineva un răspuns autorizat?” întreba Oana Pellea în urmă cu două zile pe contul său de Facebook postând un clip care a adunat peste 56 de milioane de vizualizări din decembrie anul trecut și până azi. Clipul surprinde în câteva secunde povestea lui David Deutchman, supranumit “bunicul de la Terapie Intensivă Neonat” sau “baby buddy” (n.r.“tovarășul copiilor”). De 12 ani, acest domn, cu păr albit, pieptănat într-o parte, intră două zile pe săptămână în secția de Terapie Intensivă Nou-născuți a Spitalului pentru Copii din Atlanta, ca să aline suferința celor mici. Îi ia în brațe, îi leagănă, le cântă Johnny Cash: “You are my sunshine” - cu zâmbet, cu emoție, cu drag – și îi privește cum cresc, scrie republica.ro Deutchman, retras din afaceri, încearcă astfel să ofere sprijin prematurilor și copiilor cu diferite afecțiuni, lipsiți de prezența părinților și de suport afectiv. Bărbatul nu primește nicio recompensă pentru timpul petrecut în spital, dar spune că satisfacția de a face ceva care contează cu adevărat pentru un copil este de neprețuit. Mai mult, afirmă el, noua sa meserie este cea mai bună din lume.“Acest Domn mi-a dat o idee minunată. Vreau să-i urmez gestul. Poate și dumneavoastră...Asta înseamnă puterea exemplului! E nevoie de atâta iubire în lume încât ăsta e un mod superb de a dărui”, scrie Oana Pellea.Iar eu citesc postarea, dau like și zic: „- Avem voie să facem asta în România. Avem voie și chiar se întâmplă, chiar și azi, la “Marie Curie”, în Secția de Terapie Intensivă nou-născuți, condusă de doctorul Cîrstoveanu.Doamna cu părul alb din imaginea de mai sus este Ioana Antonescu. Și-a crescut cei cinci copii, de la care are zece nepoți și o strănepoată, și spune că vrea să ajute: “Pentru conștiința mea. Să pot să învăț ceva”. A urmat cursurile de voluntari de la "Marie Curie", după ce a auzit de ele la DGASPC Sector 4, la Clubul Seniorilor, iar vârsta - 73 de ani - nu reprezintă pentru doamna Antonescu un hotar de netrecut. "Am răbdare, atenție, calm și dragoste", se caracterizează bunica, care ani de zile a lucrat tot într-un spital pentru copii, ca ajutor de bucătar. Priviți-o cum o îmbrățișează pe Petruța și imaginați-vă ce povești le va spune copiilor internați la Neonat, în fiecare zi de vineri. „Lunea, miercurea și joia, avem cor la Club, așa că vineri pot merge la copii. I-am zis fetei mele: - Mami, io nu mai iau medicamentele de tensiune. Am inima tare; am văzut copilașii ăia la incubator. Vreau să ajut”.Aici vin, după un program bine stabilit, minimum două ore pe săptămână, voluntari. Cel mai tânăr înscris are 17 ani și este licean, iar decanul de vârstă al “bunicilor de la Neonat” are 89 de ani, mai scrie republica.rosursa articol: www.republica.ro