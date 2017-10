Lecţia de viaţă a unui tânăr condamnat să trăiască în scaunul cu rotile

„Ai două variante: clachezi sau lupți“

Lecția de viață a unui tânăr condamnat să trăiască în scaunul cu rotile

Persoanele aflate într-un scaun cu rotile sunt adesea condamnate să trăiască într-o societate în care discriminarea nu pare să cedeze locul armoniei și bunăstării. Totuși, chiar și în aceste condiții, oameni cu povești incredibile oferă adevărate lecții de viață indivizilor perfect normali, cu două mâini și două picioare.Pentru Dănuț Mirică, un tânăr constănțean, în vârstă de 28 de ani, viața a fost crudă și nu l-a scutit de întâmplări nefericite, care i-au schimbat destinul. Tânărul a suferit, în 2006, un accident de mașină, în urma căruia a rămas invalid, fiind astfel nevoit să învețe să trăiască pentru tot restul vieții într-un scaun cu rotile. Deși a trecut prin clipe grele și a fost cu moralul la pământ, tânărul a prins curaj și și-a făcut o promisiune, aceea de a prețui și iubi fiecare zi din viață, indiferent de circumstanțele în care se află. În 2012, a participat la show-ul de televiziune „Românii au talent”, oferindu-le românilor un moment emoționant de hip-hop, tânărul fiind pasionat de acest gen muzical.„Voiam să îmi fac curaj să apar în fața lumii într-un scaun cu rotile și să mă comport natural. Îmi doresc ca persoanele cu dizabilități să în-țeleagă că nimic nu este imposibil dacă îți dorești să faci ceva cu adevărat. Uneori, norocul ți-l mai faci și cu mâna ta. Nu trebuie să stai și să aștepți să-ți pice ceva din cer”, a transmis tânărul.Acesta a mărturisit că după participarea la emisiune a început să primească sute de mesaje de felicitare și încurajare. În cele două minute petrecute pe scenă, tânărul a dorit să le transmită și celorlalți oameni aflați într-un scaun cu rotile mesajul de a prețui viața, așa cum este ea, pentru că întotdeauna se poate mai rău.„După participarea la show, am primit mii de mesaje în care eram felicitat, iar unii părinți îmi spuneau că fiii lor și-au schimbat atitudinea față de viață după ce m-au văzut”, a precizat Dănuț Mirică.O viață normală într-un scaun cu rotileDănuț s-a înscris în Asociația Județeană a Sportului pentru Persoanele cu Handicap, din Constanța, unde se simte ca în familie, a început să joace baschet în fotoliu rulant, iar pentru a-și cunoaște pe deplin drep-turile, tânărul s-a gândit și la facultate, motiv pentru care s-a înscris la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Ovidius”, din Constanța.„Mi-am propus să mă înscriu la facultate și să mă integrez mai bine în societate și am ales să studiez dreptul. La început, am avut momente în care am vrut să renunț, pentru că simțeam că mă înjosesc așteptând uneori 40 de minute să treacă cineva și să își facă milă de mine, să mă ajute să urc scările. Ulterior, a fost montată o platformă electrică, care funcționează până la primul etaj. Acum sunt în anul III de facultate”, și-a amintit Dănuț.Deși oamenii au tendința de a-i marginaliza și discrimina pe semenii lor aflați în scaune cu rotile, Dănuț nu și-a plâns niciodată de milă. A muncit mereu pentru a avea un trai decent și spune că nu ar accepta niciodată să primească nimic pe gratis.„În astfel de situații ai două variante: clachezi și începi să îți plângi de milă sau lupți oricât de greu ar fi și oricât de imposibil ar părea. Eu nu accept nimic de la nimeni degeaba și îmi place să muncesc și să merit ceea ce am”, a spus acesta.În ciuda destinului dur pe care l-a avut, Dănuț rămâne un om optimist, care își iubește familia și prietenii, prețuiește viața și lumina zilei. Este credincios și spune că „dacă Dumnezeu m-ar ajuta să merg din nou, m-aș pune în genunchi și i-aș mulțumi pentru ceea ce sunt astăzi”.