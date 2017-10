Renovare cu scandal

Le-a căzut tavanul în cap!

Locatarii apartamentului nr. 4 din blocul R8 de pe Bd-ul Ferdinand s-au trezit, ieri, dimineață, cu o parte din tavanul sufrageriei, în mijlocul camerei. Numai o minune a făcut ca nimeni să nu fie rănit, camera fiind goală la momentul respectiv. Oamenii, doi pensionari cu vârste venerabile și nepoțeii lor, s-au ales cu o sperietură zdravănă, dar și cu o cameră plină de moloz. Incidentul este însă punctul culminant al unui șir lung de stricăciuni cauzate de lucrările de renovare făcute la apartamentul de deasupra. Familia Drăgan trăiește de mai bine de opt luni un adevărat coșmar. Totul a început în luna noiembrie a anului trecut, când apartamentul de la etajul al doilea, chiar deasupra lor, a fost cumpărat de un nou proprietar. Imediat, au fost demarate lucrări de renovare, iar toată liniștea vecinilor a fost dată peste cap. „Au început cu bocăneli, duduieli, am suportat cât am suportat, că am zis că își aranjează oamenii apartamentul, dar până la urmă m-am dus șii-am rugat să respecte măcar orele de liniște. Dar nu am avut cu cine mă înțelege! Proprietarul este Cătălin Iuliu Nedelcu, patronul restaurantului Cafe Cafe, și s-a comportat foarte urât! Apoi, a fost din ce în ce mai rău, spărgeau cu picamere de se auzea zgomotul din piață. În casă era insuportabil!”, ne-a povestit Viorica Drăgan. Apă în întrerupătoare După o pauză de două luni, lucrările au fost reluate în primă-vară. De atunci, necazurile se țin scai de locatarii apartamentului nr. 4. „Acum două săptămâni, într-o vineri, a căzut lustra de pe hol și, încetul cu încetul, s-a făcut o gaură de ei vedeau la noi în apartament și noi la ei. La fel s-a întâmplat și în bucătărie. Am mers din nou sus, la proprietar. A zis că astea sunt întâmplări. Apoi, zilele trecute, au tot urcat ciment și au pus șapa în sufragerie. Imediat au început să sfârâie întrerupătoarele și să curgă apă din ele. Am chemat un electrician și a desfăcut toate duzele. Era totul ud și foarte mult nisip! Răspunsul proprietarului a fost: «E casa mea și fac ce vreau! Ce, noi o să trăim cum trăiți voi, ca acum 50 de ani?»”, ne-a mai spus femeia. Îl dau în judecată Familia Drăgan a făcut deja plângere la poliție împotriva noului lor vecin. „Îl vom acționa în judecată, nu putem să ne înțelegem cu el! Am strâns un dosar plin de dovezi”, ne-a declarat Dan Drăgan. Am încercat și noi să vorbim cu Cătălin Nedelcu, dar la apartamentul cu pricina nu se afla nimeni.