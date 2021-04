Lăsaţi fără tichete sociale. Bătaie de joc pentru vârstnicii constănţeni, în loc de „Respect”!

„Şi eu şi soţul meu, ambii suntem pensionari şi avem pensii de 1.200 şi 1.300 lei. Am reuşit să trimitem hârtiile, astă-toamnă, în luna octombrie, printr-un nepot care are adresă de e-mail, aşa cum au cerut cei de la primărie. Nu a primit nicio confirmare apoi. Am sunat prin ianuarie şi ne-a spus că încă se primesc cereri şi ne vor anunţa. Nici până în ziua de azi, nu am fost anunţaţi. Am auzit că vor fi distribuite înainte de sărbători, dar la noi nu au venit. Doar doi vecini au primit, din cei 11 câţi am trimis cererile. Am sunat să aflu ce este şi ni s-a spus că ne-a fost respinsă cererea, pentru că nu am plătit impozitul până pe 31 martie 2021”, ne-a declarat Nina S., o pensionară din Constanţa.











Femeia recunoaşte că nici nu ştia de aşa ceva şi că a întârziat cu plata impozitului pentru o vechitură de Logan pe care o au în faţa blocului. Alţi vârstnici se arată nedumeriţi că nu li s-a spus că riscă să nu primească tichetele „Respect” dacă nu sunt la zi cu impozitele. „Eu recunosc că nu am plătit impozitul pe locul de veci, 10 lei pe an, în 2020. Atât am pe numele meu. Nu am ştiut că trebuie să fie totul plătit, că nu era mare lucru. Asta este bătaie de joc. Vor să facă economie la primărie pe seama noastră. 50 de lei de la mine, 50 de lei de la altul şi de la altul, aşa primăria rămâne cu mai mulţi bani. Nu e corect aşa ceva!”, ne-a spus revoltat Marian Mihaiu.



Cereri respinse pentru că nu au plătit impozitul





De fapt, este vorba despre 6.956 de cereri care au fost respinse pentru datorii la bugetul local, din cele 29.951 depuse, adică aproape un sfert. „Plata taxelor şi impozitelor este o condiţie pentru acordarea oricărui beneficiu de asistenţă socială, conform art. 9, alin. (9) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011: «Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi din bugetele locale se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local»”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Constanţa, Mihaela Scutariu.





Potrivit acesteia, pe cererea-declaraţie pe proprie răspundere este menţionată propoziţia „Nu am debite restante la bugetul local”.













Totuşi, această condiţie nu a fost mediatizată în niciunul dintre comunicatele de presă şi niciuna dintre informările transmise de autorităţile locale, deşi principalii beneficiari ai programului sunt persoane în vârstă, unele poate cu vederea slăbită, altele cu sănătatea şubrezită şi majoritatea fără cunoştinţe juridice şi fără răbdarea de a parcurge toate cele patru pagini ale cererii.





„Dispoziţiile de respingere nu au fost transmise!”





Mai mult decât atât, angajaţii DGAS nu au comunicat ulterior solicitanţilor nici decizia de respingere şi nici motivul pentru care nu le-a fost aprobată cererea. „Datorită preocupării permanente de a asigura fiecărui potenţial beneficiar tichete sociale, dispoziţiile de respingere nu au fost transmise. Persoanele vor fi înştiinţate în momentul în care ne vom asigura că am satisfăcut toate cererile care sunt conforme cu legislaţia în vigoare”, a mai precizat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Asistenţă Socială.











Însă, orice zi de întârziere înseamnă pentru cei 6.956 de beneficiari respinşi imposibilitatea de a primi tichete în lunile următoare, până la finele lui 2021. „Dosarele respinse se pot încadra pentru tranşele următoare. Dacă un solicitant şi-a achitat ulterior sumele restante la SPIT Constanţa va putea prezenta dovada achitării acestora şi va completa o cerere nouă, în perioada 1 – 20 a fiecărei luni, putând beneficia de tichetele acordate în luna următoare depunerii acestor documente”, a explicat Mihaela Scutariu.





Așadar, dragi constănțeni, puteți trage singuri concluzia! Oamenii nu au fost înștiințați nici că sunt condiționați de plata impozitelor, nici că dosarele le-au fost respinse. Din păcate, ei încă așteaptă să primească cei 50 de lei pentru a avea ce pune pe masa de Paște.





Aproape 7.000 de vârstnici din municipiul Constanţa cu pensii mici sau fără venituri nu vor primi tichetele „Respect”, anul acesta de Paște. Şi nici următoarele tranşe, dacă nu îşi vor plăti la zi toate impozitele şi taxele locale. Cei 50 de lei pe lună „oferiţi” de autorităţile locale sunt condiţionaţi de achitarea dărilor către bugetul local. Cei mai mulţi dintre vârstnici nici măcar nu ştiu că le-a fost respinsă cererea şi încă mai aşteaptă poştaşul cu tichetele valorice.