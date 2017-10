Laptele de soia, un pericol pentru consumatori?

3

Asteptari nejustificat de mari,de la ANPC

Din pacate,ANPC-ul nu vrea si/sau nu ne poate apara,eficient si in timp util pe noi consumatorii.Se pune intrebarea legitima :"De ce???" Raspunsul meu,este simplu: -nu-i prea ajuta legislatia; -angajarile se fac pe pile,cunostiinte si relatii, etc.; -nu sunt profesionisti pe domeniile pe care trebuie sa le controleze; -nu au laboratoare de specialitate; -nu sunt determinati,sa controleze marile lanturi (straine) de magazine,sambata+duminica; -nu raspund in timp util la reclamatiile consumatorilor...