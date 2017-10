Lacul Techirghiol, arie naturală protejată, va intra în custodia Apelor Române

Comisia de Evaluare a Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Constanța a acordat punctajul necesar Direcției Apelor Dobrogea-Litoral (DADL) pentru a intra în custodia Lacului Techirghiol, declarat arie naturală protejată. Lacul Techirghiol nu a avut niciodată un custode. Tudora Mavrodin, șef serviciu Implementare Politici de Mediu din cadrul APM Constanța, ne-a spus că în data de 04.08.2008 s-a constituit comisia de evaluare și atestare privind atribuirea ariei naturale prote-jate de interes național, lacul Techirghiol, DADL-ului. „În baza criteriilor de evaluare stabilite anterior de către membrii comisiei s-a acordat un punctaj favorabil DADL-ului. Limita a fost 25, iar punctajul maxim 50", a precizat Tudora Mavrodin. Criteriile care au stat la baza acordării custodiei La baza deciziei de acordare a punctajului favorabil trecerii lacului Techirghiol la un custode au stat mai multe criterii de evaluare. Un criteriu s-a referit la recomandările venite de la foruri superioare, altul la activitățile de protecție și conservare desfășurate în arii naționale protejate. Alte criterii au fost resursele umane disponibile, resursele materiale și financiare, acțiunile privind informarea și conștientizarea publicului privind importanța ariei naționale protejate, partenerii și colaboratorii și echipa de implementare a convenției de custodie. DADL-ul, în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română, a fost singura instituție care a depus cerere prin care a solicitat custodia lacului. „DADL are în administrare lacul Techirghiol cu plajele aferente din anul 2000, prin hotărârea 1266/2000, suprafața administrată fiind de 1226,98 hectare, rezervație naturală. Noi am cerut custodia pentru lac și plajă”, a declarat Gheorge Babu, directorul instituției. Atribuțiile viitorului custode, DADL În urma acțiunilor de la începutul săptămânii, APM Constanța a notificat Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM) rezultatul de la Constanța. „În termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea procedurii de evaluare, comisia va comunica solicitantului rezultatele evaluării. Acum așteptăm rezultatele notificării de la ANPM”, a precizat reprezen-tantul APM Constanța. Viitorul custode trebuie să întocmească, în termen de șase luni, un regulament și, în termen de maxim un an, un plan de management. „Planul de management va fi transmis la APM Constanța pentru a-l studia, unde este cazul vom solicita îmbunătățiri, corectări, rectificări. Administrațiile publice pot veni cu îmbunătățiri și soluții. Planul de management este trimis Academiei Române pentru aprobare, apoi Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile și va fi promulgat prin ordin ministerial. Drumul este lung și cu destul de multe intervenții pe parcurs”, ne-a mărturisit șeful serviciului Implementare Politici de Mediu din cadrul APM Constanța. Nămolul din lac, resursă gestionată de Agenția Națională a Resurselor Minerale Pentru că Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol exploatează nămolul din lac, Septimiu Bourceanu, managerul sanatoriului a solicitat APM Constanța participarea la ședințele comisiilor de evaluare care stabilesc custodele lacului, pentru că instituția pe care o conduce face proceduri cu nămolul din lac. Potrivit Tudorei Mavrodin, „Sanatoriul Balnear deține licență de la Academia Națională a Resurselor Minerale pentru exploatarea nămolului și nu va fi afectat în niciun fel de custodele lacului”. Gheorghe Babu a întărit afirmațiile reprezentantului APM Constanța. „Nu vom modifica absolut nimic, iar Sanatoriul nu va fi afectat în nici un fel de faptul că noi vom deveni custode. În plus, an de an investim două miliarde lei vechi în zonă”, a precizat directorul DADL. DADL, în calitate de custode, are obligativitatea de a menține funcțiile lacului Techirghiol și unicitatea acestuia, zona fiind declarată arie națională protejată. În condițiile în care custodele nu respectă condițiile privind protecția lacului Techirghiol, stipulate prin convenția de custodie, APM Constanța poate anula custodia.