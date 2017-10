Lacăt pe Primăria Constanţa. Funcţionarii publici au făcut grevă

Lacăt pe Primăria Constanța. Funcționarii publici au făcut grevă

Constănțenii au făcut cale întoarsă joi, de la Primărie și de la ghișeele de Taxe și Impozite, când au găsit ușile încuiate și afișecă este „Grevă generală“. Unii mai supărați, alții mai înțelegători, oamenii și-au amânat treburile și au spus că vor reveni săptămâna viitoare.Salariații din administrația publică au făcut grevă generală joi și au refuzat să lucreze, considerând că numai așa pot atrage atenția Guvernului asupra problemelor grave pe care le au. Principalele lor solicitări sunt creșteri salariale de zece la sută și acordarea de tichete de masă.„A fost, deocamdată, o grevă generală, despre care credem că a avut impactul scontat, ca să ne facem auzite vocile. Din păcate, am fost ignorați și se pare că numai prin astfel de acțiuni putem să atragem atenția. Guvernul ne tratează cu nepăsare, iar noi, salariații din administrația publică, am ajuns să fim cea mai discriminată categorie de bugetari. Tocmai de aceea a trebuit să apelăm la această formă mai dură de manifestare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Anto-nela Dancu, reprezentatul sindicatului salariaților din cadrul Primăriei Constanța.Vor tichete de masă și salarii mai mariRevendicările greviștilor fac referire la reglementarea și liberalizarea acordării, începând cu anul 2015, a tichetelor de masă sau a normei de hrană pentru toți salariații din administrația publică locală, creșteri salariale și pentru salariații din administrația publică locală din România sau aplicarea, începând cu anul 2015, a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.Urmează grevă pe timp nelimitatÎn cazul în care nu le vor fi rezolvate revendicările, salariații din administrația publică vor continua protestele. „Pe viitor, dacă va fi aceeași atitudine de nepăsare și indiferență, vom organiza un miting de protest, pe 27 mai, la București, și dacă nici atunci nu vom avea nicio reacție pozitivă din partea Guvernului, vom strânge semnături, pentru a organiza, în luna octombrie, o grevă pe timp nelimitat”, a mai spus Antonela Dancu.Au mai puțin de 1.250 de lei pe lunăConform Ministerului Muncii, din 1.186.000 de bugetari, circa 923.000 au un salariu net sub 1.250 lei, iar majorarea salariului minim pe economie a condus în sectorul bugetar la suprapunerea unor clase de salarizare, fapt ce necesită o corecție.Legea-cadru a salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost aprobată în 2010, cu un eșantion reprezentativ de 260 posturi din toate domeniile de activitate, iar pe baza evaluării acestui eșantion a fost creată o nouă ierarhie a posturilor, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu.Raportul dintre salariul minim și cel maxim în sectorul bugetar a fost stabilit de la 1 la 15, numărul claselor de salarizare a fost limitat la 110, iar sporurile, compensațiile, primele și indemnizațiile au fost plafonate astfel încât salariul de bază să constituie partea majoritară a câștigului.Din cauza constrângerilor financiare, salariile personalului bugetar nu au putut fi însă stabilite niciodată prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare cu valoarea de referință, astfel încât până în prezent au fost păstrate salariile avute anterior intrării în vigoare a Legii-cadru.