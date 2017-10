Laboratoarele constănţene nu mai fac analize medicale gratuite până la sfârşitul anului

În marea lor majoritate,

Laboratoarele constănțene nu mai fac analize medicale gratuite până la sfârșitul anului

Bolnavii sunt nevoiți să scoată bani din buzunar pentru efectuarea analizelor medicale. Dacă până de curând, prezentarea biletelor de trimitere de la medicul de familie sau specialist îi scutea pe pacienți de plata contravalorii analizelor paraclinice, în prezent, angajații laboratoarelor refuză să le mai accepte. Ei susțin că așteaptă și acum banii de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța pentru analizele gratuite făcute în lunile mai și iunie. Până de curând, problema constănțenilor, când venea vorba de efectuarea analizelor medicale, era că trebuiau să aștepte cel puțin o lună pentru a putea beneficia de ele. În momentul în care se prezentau la ghișeele laboratoarelor, angajații îi informau că plafonul alocat de CJAS Constanța pentru luna respectivă a fost epuizat și că trebuie să se programeze pentru luna următoare. Primeau un astfel de răspuns chiar și dacă se adresau laboratorului în prima zi a lunii. În prezent însă, bolnavii află că modalitatea sigură de a beneficia de analize medicale este să scoată bani din buzunar. Motivul: repre-zentanții laboratoarelor constănțene s-au săturat să tot aștepte fondurile datorate de CJAS Constanța, pentru analizele gratuite făcute în lunile trecute și nu mai vor să se împovăreze cu alte creanțe. Analizele din luna mai nu au fost decontate Laboratorul „Sanmarina Medical” se numără printre cele unde biletele de trimitere de la medicul de familie sau specialist nu mai asigură gratuitatea analizelor medicale. „Nu avem plafon, nu mai facem nicio analiză medicală cu bilet de trimitere. Facem doar contra-cost, pentru că CJAS-ul nu ne-a mai dat banii de două luni”, ne-au informat cadrele medicale de la unitatea cu pricina. De programări pentru analize medicale gratuite pentru lunile următoare nici nu se pune problema, căci nu le dă nimeni garanția că vor primi fondurile necesare. Un răspuns identic am primit și de la angajații „Biomedical”, laborator căruia CJAS nu i-a mai decontat analizele medicale efectuate din luna mai. De asemenea, reprezentanții de la „NPA Laborator Analize Medicale” le răspund bolnavilor că serviciile paraclinice sunt oferite numai contra-cost. Până când, nu se știe: „Deocamdată, așa procedăm și nu facem programări nici pentru lunile viitoare”, este răspunsul primit. Cadrele de la „Medical Cermed” au subliniat chiar că nu vor mai efectua analize medicale gratuite până la sfârșitul anului 2009. „Noi avem programări făcute până la sfârșitul anului. În urmă cu două luni, când ni s-au dat fondurile, am spus că ne vor da în fiecare lună și am făcut programări. Nu am mai primit însă banii pentru analizele gratuite de o lună de zile”, ne-au explicat angajații unității. În consecință, dacă nu vă numărați printre cele câteva sute de constănțeni care și-au făcut programare, și la acest laborator analizele se efectuează numai contra-cost… Speranțe de programări pentru noiembrie Reprezentanții laboratorului „Medical Analysis” ne-au spus că au făcut programări chiar și pentru luna în curs, dar numai pentru câteva zeci de persoane. „Fondurile alocate de la CJAS sunt la jumătate față de anul trecut, așa că restrângem și noi analizele gratuite”, s-au justificat angajații. Pentru o programare, bolnavii sunt îndrumați să sune, din nou, spre sfârșitul lunii, căci în prezent nu se știe dacă vor fi făcute în octombrie analize gratuite sau nu. La „Provita 2000", un răspuns similar, numai că bolnavul nu mai trebuie să sune spre sfârșitul lunii în curs, ci tocmai după 15 octombrie, pentru a se programa, dacă se va putea, pentru luna noiembrie. „Vom face programări în funcție de fonduri, acum le-am epuizat”, au spus cadrele medicale. La Synevo, bolnavii află încă de la intrare: plafonul alocat de CJAS Constanța a fost epuizat, iar analizele se fac numai contra-cost. Descumpănirea bolnavilor este evidentă, în parte și pentru că află că situația este similară la toate laboratoarele. „Ne-au mai spus oamenii că au tot fost pe la diverse laboratoare și este la fel peste tot”, ne-a spus asistenta de la „Medical Cermed”. „Plătesc toată viața asigurarea de sănătate și atunci când am nevoie, nu pot să fac niște analize medicale. Nu sunt eu omul care să meargă în fiecare zi la medic. M-am simțit rău, iar medicul de familie mi-a spus că trebuie să fac analizele, că nu le-am mai făcut de doi ani. Dar din ce să le plătesc, că am o pensie de 300 de lei”, ne-a spus, indignată, Elena Mocanu, o pensionară de 67 de ani. Pe de altă parte, reprezentanții CJAS Constanța spun că laboratoarelor medicale le-au fost alocate, în luna august, 9,8 milioane de lei. Banii sunt însă insuficienți, după cum admite și dr. Mihaela Vrânceanu, director adjunct CJAS Constanța. „Am cerut o suplimentare de 250.000 de lei pentru laboratoare, dar încă nu am primit niciun răspuns”, a afirmat reprezentantul CJAS.