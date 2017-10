LA UN PAS DE MOARTE, ÎNTR-UN LOC DE JOACĂ DIN PORTUL TOMIS. Copil de 4 ani, căzut printre scândurile unui tobogan

2

In orasul afiselor de avertizare

In orasul lui Fagadau,in orasul unde primarul a lansat cu mult fast programul "Respect",in orasul unde asociatiile de proprietari sunt somate sa-si repare fatada blocurilor,sa ingrijeasca spatiile verzi,sa mature strazile,in orasul unde proprietarii cladirilor neingrijite sunt obligati sa plateasca un impozit majorat ,in orasul eternului PSD-eu,in orasul unde primarul ne-a promis gradini suspendate si autobuze pe valuri inspumate ,in orasul lui Voda Fagadau spuneam,copilul tau SE JOACA PE PROPRIE RASPUNDERE.Atat l-a dus capul pe Fagadau si atat ai realizat tu,popor pesedist care l-ai ales pe acest pierde vara arogant.Nu ati putut mai mult.Programul "Respect" este numai pentru bunicute si pentru bunici,pentru votaci. Pentru nepotelul tau,pentru copilul tau,Fagadau ti-a pus afise de avertizare. Nu a putut mai mult,nu l-a dus nici capul mai mult. Iti multumim pesedeu iubit,iti multumim pentru grija ce ne-o porti.Cand mergi pe strada,cand iti plimbi nepotelul,cand copilul tau se joaca in parc,voi parintii stati cu ochii pe afise.Sa nu scapati afisele din ochi.Avem afise si pentru turisti.Avem afise pentru toata lumea:"Atentie,cad caramizi ! " sau "Ocoliti,aici cade zidul !" sau "Atentie,aici a explodat comeata Halley !" sau "Atentie,ocoliti,aici a cacat un caine !" sau "Atentie,aici va omoara gardul cimitirului !" sau "Atentie,aici s-a rasturnat caruta cu primari idioti ! ".Vom reveni.